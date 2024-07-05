3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan altı aylık enflasyon rakamları, 2024 yılı Temmuz ayı için memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarını belirlemede kritik bir rol oynadı. Bu veriler doğrultusunda, kamu çalışanları ve emekli memurların maaşlarına yapılacak güncellemeler netlik kazandı.

Haziran ayı enflasyon oranları %23.74 olarak açıklanmıştı. Bu veri, Temmuz ayı için memur maaşlarına %19.31'lik bir zam yapılmasına neden oldu. Ancak, bu zam oranı toplu sözleşme şartlarına göre belirlenmiş olup, enflasyonun %15'i aşan kısmı için ek ödeme yapılacak. Bu kapsamda, ilk altı aylık dönem için %8.46'lik bir enflasyon farkı ödemesi de kararlaştırıldı.

Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde alacaklar ve bu ödemeye 14 günlük zam farkı da dahil edilecek. Emekli memurlar ise maaş aldıkları periyoda göre zam farklarını alacaklar. Aylık maaş alan emekliler Temmuz ayında, üç aylık maaş alanlar ise ödeme dönemlerine göre zam farklarını alabilecekler. Zam farkı ödemelerinin tarihleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

Bu doğrultuda, 2024 yılı Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yapılacak güncellemeler ve enflasyon farkı ödemeleri, kamu çalışanlarının mali durumlarına olumlu katkı sağlayacak nitelikte olacak.