Memur ve emekliye müjde yolda! Yarın açıklanacak

Kontrolsüz enflasyon artışının sonucu olarak emeklilere ve memurlara enflasyon farkı zammı Ocak ve Temmuz’da senede iki kere gerçekleştiriliyor. Peki, TÜİK resmi enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman açıklama yapılacak? Mart 2023 TÜİK enflasyon verileri ne kadar? Enflasyon verilerine göre memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte memur ve emekli zammına dair detaylar haberimizde...



ENFLASYONA GÖRE SENEDE 2 ZAM



Memur ve emekliler ile asgari ücretliler için de senede iki kez zam yapılıyor. Bunun önemli sebebi ise kontrolsüz şekilde enflasyonun artması. Artan enflasyon ise vatandaşın alım gücünü düşürüyor. Enflasyonun artışı ile paralel oranda ürün ve hizmetlerde de zamlar görülüyor. Vatandaşların ise yalnızca Ocak ayında yapılan emekli ve memur zammı ile geçinmesi mümkün olmuyor. Bu çerçevede Memur ve emekliye Temmuz ayında da zam haberi veriliyor. Peki, memur ve emekli zammı 14 Mayıs seçimlerinden önce olacak mı?



EMEKLİYE ZAM MÜJDESİ



Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı’nın müjdesini verdiği en az emekli maaşının 7 bin 500 TL’ye yükselmesine dair açıklama geldi. Ancak, mevcut maaşı bundan önceki 5 bin 500 TL emekli maaşından zaten daha fazla alan ve 7 bin 500 TL üzerinden alanlara dair net bir açıklama olmadı. Bunlara dair emekli ve memurun beklediği açıklamalar yolda. Peki, memur zammı ne zaman gelecek?



MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Memurlara son yapılan zamda toplu sözleşme çerçevesinde enflasyon oranına göre zam getirilmişti. Yeni zammında aynı şekilde enflasyon oranı ve enflasyon farkı çerçevesinde hesaplanması bekleniyor.



Bunun içinse TÜİK’in 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor. Ocak ve Şubat ayında açıklanan enflasyon farkı şimdiden 9,8’i buldu. Yarın Mart 2023 enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklanacak ve sonrasında kalan 3 aylık enflasyon verilerine göre sonuç iyice belirginleşmeye başlayacak.



MART 2023 ENFLASYON BEKLENTİSİ



Mart ayı enflasyon beklentisi ekonomistlerin açıklamaları doğrultusunda ortalama olarak geçen ay açıklanan 55,18 olan yıllık enflasyonun gerileyeceği yönünde. Bu şekilde olursa yıllık enflasyon Mart ayı verilerinde yüzde 51,35 olarak açıklanacak.



Mart ayı enflasyon beklentisi ise ekonomistlerin katıldığı anket sonuçları baz alındığında en az yüzde 1,93’ü gösterirken, maksimum 3,65 oranında bekleniyor. Peki, 2023 Mart ayı enflasyon verileri ne kadar?



MART AYI 2023 ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK



Mart 2023 enflasyon verileri TÜİK tarafından yarın açıklanacak. 3 Nisan 2023 Pazartesi, saat 10.00’da TÜİK açıklama yapacak.