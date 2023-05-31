Memur ve emekliye akşam müjdesi! Yeni zam oranı yüzde 50 oldu

Memur ve emekli maaş zammı son dakika haberleri Milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Seçimlerin sonuçlanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle birlikte en düşük memur maaşının 22.000 TL'ye yükselmesi kesinleşmiş oldu. Şimdi gözler diğer kademedeki memurların maaşlarına yapılacak olan zamlardan nokta Ayrıca emekli maaş zammı da Milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Memur ve emekli maaş zammı ile ilgili Az önce yeni son dakika gelişmeleri yaşandı. Maaş zamları netleşti öyle bir oran geliyor ki memur ve emekli bayram edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sen Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 7 bin 500 TL üzerinde emekli maaşı alan emeklilerin maaşlarında iyileştirmeler yapılacağını açıkladı. Ayrıca, Temmuz ayında asgari ücret ve emekli maaşlarına yeni bir artış yapılacağını belirten Erdoğan, memurların enflasyon altında ezilmemesi için enflasyon farkının yanı sıra refah payının da ekleneceği bir zam yapılacağını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de emekli maaşları ile ilgili olarak ek zamlar hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bilgin, enflasyonun seyrine göre emekli maaşlarına ek zamlar yapacaklarını belirterek, emeklilerin maaşlarını artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

REFAH PAYI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada refah payıyla birlikte kamu çalışanlarının zam oranlarının yüzde 30'a yükseltildiğini belirtti. Temmuz ayında ise kamu çalışanlarının ayrıca zamları olacak. Bakan Bilgin, memurların çalışma koşullarının farklı olduğunu, sosyal şartların da farklı olduğunu ve günlük ücretlerine yansıyan çeşitli kalemler olduğunu vurgulayarak, bu nedenle zamların yeniden refah payıyla birlikte ele alınacağını ifade etti.

Bakan Bilgin, ayrıca kamu çalışanlarının sosyal haklarına da değindi ve "Memurların sosyal şartlarını iyileştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Yemek yardımı gibi sosyal haklarımızı yeniden ele alacağız ve bu noktada diğer sektörlerle bir karşılaştırma yaparak daha iyi bir noktaya getireceğiz" şeklinde konuştu. Bakan Bilgin, çalışma hayatında kadınların daha fazla yer alması için de çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Kadınlarımızın istihdamını artırmak için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Ebeveyn izni gibi uygulamalarla kadınların iş hayatından kopmalarını engelliyoruz. Ayrıca kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer alabilmesi için özel destekler de sağlıyoruz" dedi.

MEMURLARA YAPILAN YENİ ZAM ORANI NEDİR?

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandıktan sonra, maaş zamlarıyla ilgili netleşmeler yapılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında yapılacak zam oranlarını kademeli olarak farklılaşan yansıtma oranlarına göre belirleyeceklerini açıkladı. Bu doğrultuda, SGK ve Bağ Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranlarına göre yüzde 21.43 oranında bir zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri için ise Ocak ayı toplu sözleşme zamları yüzde 8, Temmuz ayı toplu sözleşme zamları ise yüzde 6 olarak belirlendi. Bu kapsamda, 6 aylık enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerine yüzde 19.43 oranında zam yapılacak.

Ekonomist Muhammed Bayram, Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon sıfır bile çıksa bile memur ve emekli vatandaşların cebine yüzde 14 oranında bir zam farkı verilmesi gerektiğini söyledi. Bayram, enerji fiyatları etkisiyle enflasyonda düşüş yaşandığını belirtti ve altı aylık enflasyon rakamlarının belirlendiğini ifade ederek, maaşlara yüksek zamlar yapılacağını vurguladı.

ENFLASYON HALA YÜKSEK SEVİYEDE

Ekonomistler, önümüzdeki dönemde enflasyonun kontrol altında tutulmaya devam etmesi durumunda, çalışanların ve emeklilerin satın alma gücünün artacağına ve ekonomik toparlanmanın hızlanacağına inanıyorlar. Ancak, enflasyonun hala yüksek seyretmesi durumunda, bu durumun vatandaşların gelirleri üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği ve ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği konusunda uyarıyorlar. Bu nedenle, hükümetin enflasyonla mücadele politikalarına ve gelir dağılımını düzeltici tedbirler almaya devam etmesi bekleniyor. Bunlar arasında, kamu kesimi çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarında yapılacak artışlar, asgari ücrette yapılacak artışlar, vergi ve diğer mali yüklerin azaltılması gibi tedbirler yer alabilir.

Türkiye'de enflasyonun düşmesi ve vatandaşların gelirlerinin artması, ekonomik toparlanmanın hızlanması için kritik öneme sahiptir. Hükümetin ve ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele konusunda kararlılıkla hareket etmesi ve gelir dağılımını düzeltici politikaları uygulaması gerekiyor.