Memur ve emekli maaşlarına büyük zam! Ağustos ayı enflasyonu açıklandı!

Açıklanan ve merakla beklenen Ağustos ayı enflasyonu sonrası gözler son dakika memur ve emekli zam oranına çevrildi. Milyonlarca emekli ve memur maşş zammı için kritik veri olan enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bakın en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emekli zammının detayları belli olmaya başladı. Emekli vatandaşlara yapılacak zamda enflasyon detayı dikkat çekti. İşte emekli zammının detayları...

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Temmuz ayında yüzde 9,49 artarak tüm zamanların en yüksek enflasyon verisi kaydedilmişti. TÜİK, Ağustos ayı enflasyonunun aylık bazda yüzde 9,09 yükseldiğini duyurdu. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 58,94 seviyesine çıktı.

SGK, BAĞ-KUR’LU EMEKLİ İLE VE MEMURUN 2 AYLIK ZAMMI KESİNLEŞTİ

Yüzde 9,09’luk enflasyon verisine göre SGK ve Bağ-Kur emeklisinin 2 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 19,44 oldu. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 28,44’lük artışı şimdiden cebine koydu.

OCAK 2024 MEMUR ZAMMI ORANI

Tüketici Fiyat Endeksi, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayında yapılan zamma yüzde 19,77 oranında etkilemişti. Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca belirlenen 2024-2025'i kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Kararları'nı yazılı açıklamayla duyurdu. Böylece Ocak 2024 memur zammı ve emekli maaşı zammı için oranlar da ortaya çıktı.

Buna göre, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde, 2024 için yapılacak yüzde 15+10'luk zamla yıllık kümülatif yüzde 26,50, 2025 için yapılacak yüzde 6+5'lik zamla yıllık kümülatif yüzde 11,30'luk artış yaşanacak. İki yıllık zam oranı, enflasyon farkı hariç, kümülatif yüzde 40,79 olacak. Memur ve memur emeklilerine, 2024 ve 2025'teki zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkı zammı yapılacak.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın yılsonu tahminine göre enflasyon yüzde 62 olursa Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 35.25 olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre emekliler yüzde 35.25'lik artışı cebine koymuş bulunuyor. Emekliye zamda prim-aylık dengesizliği giderilecek, 7500 lira olan en düşük emekli aylığı yükseltilecek. Cepte olan enflasyon zammıyla birlikte 2008 öncesi SGK emeklisinin aylığı 10 bin 301 liraya çıkacak.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar ocak ayında yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Temmuz ayı için yüzde 6'lık toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

https://www.gazeteoku.com/ekonomi/en-dusuk-emekli-maasi-belli-oldu-ssk-bag-kur-ayliklarinda-enflasyon-