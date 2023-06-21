GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Meclisten ödeme onayı geldi! Emekli bayram ikramiyesi 4000 TL oldu

Emekliye bayram ettirecek haber verildi. Meclisten ödeme onayı çıktı. Emekli bayram ikramiyesi 4000 TL'ye yükseldi. Açıklama az önce yapıldı. Yarından itibaren hesaplara yatıyor.

Meclisten ödeme onayı geldi! Emekli bayram ikramiyesi 4000 TL oldu

Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri için artık son günler. Nihayet onay çıktı meclis Az önce duyurdu. Emekli Bayram ikramiyesine zam geldi. Ödemelerim bitmesine 2 gün kala açıklama yapıldı. TBMM’den yapılan duyuruya göre emekliye verilecek bayram ikramiyesi 4000 TL'ye yükseldi. 15 milyon emekli bu haberi bekliyordu ve Nihayet duyuru geldi.

Kurban Bayramı öncesinde yapılacak olan bu ödeme, emekli vatandaşlara maddi destek sağlamayı ve bayram coşkusunu artırmayı amaçlıyor.

Emekliler için belirlenen bu bayram ikramiyesi, maddi ihtiyaçlarına destek olmayı hedefliyor. Toplamda 4000 TL tutarındaki bu ikramiye, emeklilerin bayram dönemini daha rahat ve keyifli geçirmelerine yardımcı olacak. Ayrıca, bu ödeme toplumdaki dayanışma ve sevgi bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

İkramiyenin ödenmesi, belirli koşulları sağlayan emeklilerin talepleri üzerine gerçekleştirilecek. Ödeme süreci ve detayları resmi kanallar aracılığıyla duyurulacak ve emekli vatandaşlar tarafından takip edilebilecektir. Bu özel ikramiye programı, emeklilerin bayram coşkusunu daha da artırarak maddi açıdan destek sağlamayı hedefliyor. Emekliler, bu ikramiye sayesinde bayram alışverişlerini daha rahat yapabilecek ve sevdiklerine hediye alma imkanı elde edecekler.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM DUYURUSU

Toplam bayram ikramiyesi, toplumsal refahı artırmayı ve emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Bu ödeme, emekli vatandaşlara maddi güvenlik sağlarken aynı zamanda bayram sevincini daha fazla hissettirecek bir katkı sunuyor. Emekliler, bu ödemeyle birlikte bayram sürecini daha coşkulu ve keyifli bir şekilde geçirebilecekler.

Emeklilere yönelik yapılan bu bayram ikramiyesi, emeklilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına ve bayramın tadını çıkarmalarına yardımcı olacak bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu şekilde, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve toplumda daha fazla refahın sağlanması amaçlanıyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Meclisten ödeme onayı geldi! Emekli bayram ikramiyesi 4000 TL oldu Meclisten ödeme onayı geldi! Emekli bayram ikramiyesi 4000 TL oldu
PTT’den yeni aile destek ödemesi! 3700 TL yardım başladı kimlik kartıyla hemen gidin PTT’den yeni aile destek ödemesi! 3700 TL yardım başladı kimlik kartıyla hemen gidin
Bayram öncesi emekliye rekor ödemeler: 11.000 TL maaş, 4000 TL ikramiye, 11000 TL promosyon yatıyor Bayram öncesi emekliye rekor ödemeler: 11.000 TL maaş, 4000 TL ikramiye, 11000 TL promosyon yatıyor
Bayramdan önce 5000 TL hesaplara geçiyor! Başvuru yapan herkes faydalanacak Bayramdan önce 5000 TL hesaplara geçiyor! Başvuru yapan herkes faydalanacak
SGK’dan emekliye ikramiye yatıyor! Cumhurbaşkanı talimatıyla 14.000 TL! SGK’dan emekliye ikramiye yatıyor! Cumhurbaşkanı talimatıyla 14.000 TL!
Evlere bedava internet dönemi 81 ilde! Yararlanmak için başvurulacak Evlere bedava internet dönemi 81 ilde! Yararlanmak için başvurulacak
SON HABERLER
SGK 2000, 2008 sigortalılara açıklama yaptı! Prim tablosu değişiyor SGK 2000, 2008 sigortalılara açıklama yaptı! Prim tablosu değişiyor
Zamlı evde bakım maaşları açıklandı! Yeni rakamla yatacak Zamlı evde bakım maaşları açıklandı! Yeni rakamla yatacak
Bayram öncesi bir müjde de Aile Bakanlığı’ndan! Yardım ödemeleri için başvurular başladı Bayram öncesi bir müjde de Aile Bakanlığı’ndan! Yardım ödemeleri için başvurular başladı
Evlere bedava internet dönemi 81 ilde! Yararlanmak için başvurulacak Evlere bedava internet dönemi 81 ilde! Yararlanmak için başvurulacak
SGK’dan emekliye ikramiye yatıyor! Cumhurbaşkanı talimatıyla 14.000 TL! SGK’dan emekliye ikramiye yatıyor! Cumhurbaşkanı talimatıyla 14.000 TL!
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret zammı üzerinden kendisini eleştiren Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret zammı üzerinden kendisini eleştiren Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi
Bayramdan önce 5000 TL hesaplara geçiyor! Başvuru yapan herkes faydalanacak Bayramdan önce 5000 TL hesaplara geçiyor! Başvuru yapan herkes faydalanacak
Bayram öncesi emekliye rekor ödemeler: 11.000 TL maaş, 4000 TL ikramiye, 11000 TL promosyon yatıyor Bayram öncesi emekliye rekor ödemeler: 11.000 TL maaş, 4000 TL ikramiye, 11000 TL promosyon yatıyor