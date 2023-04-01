Meclis’ten açıklama geldi! Kira ve aidat anlaşmazlıklarına müdahale!

Ülkemizde son iki senedir artan enflasyon ile birlikte kiralarda gittikçe yükseliyor. Aynı şekilde aidat artışları da birçok vatandaşı bezdirmiş durumda. En çok yaşanan problemlerden birisi sürekli kiracılar ve ev sahipleri arasında oluyor. Bununla ilgili yedinci yargı paketi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı. Bu kapsamda kiralık evlerle ilgili sorunlar için arabuluculuk yöntemi kullanılacak. Kira tespit davası, tahliye işlemi, kira uyarlama mahkemeleri gibi sorunlar öncelikle arabulucu ile neticelendirilmeye çalışılacak. İşte alınan kararla birlikte 3 bin TL ile 5 bin TL aralığında ödemenin detayları...



Kiracılar artık artışlardan bezmiş durumdayken ev sahipleriyle sürekli sıkıntılar baş gösteriyor. Kiraların fahiş artışı, ev sahiplerinin sürekli kira arttırmaları sürerken Meclis’ten bir teklif onaylandı. Bu kapsamda onaylanan yedinci yargı paketiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi vatandaşların haklarını savunmayı amaçlıyor. Sorun önce arabulucuya gidecek ve yeni karar kapsamında 3 ila 5 bin TL arasında belirlenecek.



UZUN SÜREÇ KISALTILACAK



Son zamanların en büyük problemi olan kira artışlarına dair yüz binlerce vatandaşın şikayetleri çığ gibi büyüyor. Ev sahipleriyle mahkemelik duruma gelinen boyutta itiraz süreçleri vesaire derken uzun ve sancılı bir süreç başlıyor. Şikayet sulh mahkemesine gittikten sonra yönetim genel kurulla beraber karar alındığını belirttikten sonra da bir yere varılamıyor.



Konuya dair özellikle İstanbul’da alınan şikayetler etkili oldu. Bakırköy, Ataşehir, Bahçeşehir ve Sarıyer bölgelerindeki sitelerde artan şikayetler ile isyanların sonucu artık müdahale şart hale geldi. Aidat fiyatları artık 5 bin TL’ye kadar çıkınca kontrol kaybedildi. Meclis’in onayladığı yeni karar doğrultusunda ise uzun dava süreçlerinden önce arabulucular aidat anlaşmazlıklarını ortadan kaldırmak için uğraşacak.



SORUN KISA SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞACAK



Kiracıların yaşadığı aidat problemleri, depozitonun iadesi, komşu şikayetleri, kiracının çıktığı eve hasar vermesi ve benzeri sorunlara bundan sonra arabulucular bakacak. Ek olarak yedinci yargı paketi dahilinde ev eşyalarının haczedilmemesine karar verildi. Bu doğrultuda evdeki çocuk varsa bilgisayar ve özel eşyalara el konulmayacak. Ancak çamaşır, bulaşık makinesi ve buzdolabı alınabilecek.