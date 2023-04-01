GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Meclis’ten açıklama geldi! Kira ve aidat anlaşmazlıklarına müdahale!

Meclis’ten açıklama geldi! Kira ve aidat anlaşmazlıklarına müdahale! İşte kiralardaki artışlara dair çıkan kararın detayları...

Meclis’ten açıklama geldi! Kira ve aidat anlaşmazlıklarına müdahale!

Ülkemizde son iki senedir artan enflasyon ile birlikte kiralarda gittikçe yükseliyor. Aynı şekilde aidat artışları da birçok vatandaşı bezdirmiş durumda. En çok yaşanan problemlerden birisi sürekli kiracılar ve ev sahipleri arasında oluyor. Bununla ilgili yedinci yargı paketi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı. Bu kapsamda kiralık evlerle ilgili sorunlar için arabuluculuk yöntemi kullanılacak. Kira tespit davası, tahliye işlemi, kira uyarlama mahkemeleri gibi sorunlar öncelikle arabulucu ile neticelendirilmeye çalışılacak. İşte alınan kararla birlikte 3 bin TL ile 5 bin TL aralığında ödemenin detayları... 


Kiracılar artık artışlardan bezmiş durumdayken ev sahipleriyle sürekli sıkıntılar baş gösteriyor. Kiraların fahiş artışı, ev sahiplerinin sürekli kira arttırmaları sürerken Meclis’ten bir teklif onaylandı. Bu kapsamda onaylanan yedinci yargı paketiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi vatandaşların haklarını savunmayı amaçlıyor. Sorun önce arabulucuya gidecek ve yeni karar kapsamında 3 ila 5 bin TL arasında belirlenecek. 


UZUN SÜREÇ KISALTILACAK 


Son zamanların en büyük problemi olan kira artışlarına dair yüz binlerce vatandaşın şikayetleri çığ gibi büyüyor. Ev sahipleriyle mahkemelik duruma gelinen boyutta itiraz süreçleri vesaire derken uzun ve sancılı bir süreç başlıyor. Şikayet sulh mahkemesine gittikten sonra yönetim genel kurulla beraber karar alındığını belirttikten sonra da bir yere varılamıyor.  


Konuya dair özellikle İstanbul’da alınan şikayetler etkili oldu. Bakırköy, Ataşehir, Bahçeşehir ve Sarıyer bölgelerindeki sitelerde artan şikayetler ile isyanların sonucu artık müdahale şart hale geldi. Aidat fiyatları artık 5 bin TL’ye kadar çıkınca kontrol kaybedildi. Meclis’in onayladığı yeni karar doğrultusunda ise uzun dava süreçlerinden önce arabulucular aidat anlaşmazlıklarını ortadan kaldırmak için uğraşacak.  


SORUN KISA SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞACAK 


Kiracıların yaşadığı aidat problemleri, depozitonun iadesi, komşu şikayetleri, kiracının çıktığı eve hasar vermesi ve benzeri sorunlara bundan sonra arabulucular bakacak. Ek olarak yedinci yargı paketi dahilinde ev eşyalarının haczedilmemesine karar verildi. Bu doğrultuda evdeki çocuk varsa bilgisayar ve özel eşyalara el konulmayacak. Ancak çamaşır, bulaşık makinesi ve buzdolabı alınabilecek. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Tüm hesaplar tamam! Asgari ücrete 2500 TL zam geliyor, tarih verildi Tüm hesaplar tamam! Asgari ücrete 2500 TL zam geliyor, tarih verildi
Tarım Kredi ÇILDIRDI: Nisan ayında 5 L ayçiçek yağı ve 32’li tuvalet kağıdı dibinde dibine düştü Tarım Kredi ÇILDIRDI: Nisan ayında 5 L ayçiçek yağı ve 32’li tuvalet kağıdı dibinde dibine düştü
Sigara zammı son dakika! Tiryakiler yıkılacak: BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatlarına zam yolda Sigara zammı son dakika! Tiryakiler yıkılacak: BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatlarına zam yolda
Vatandaşlara 300 bin TL hibe desteği açıklandı! Vatandaşlara 300 bin TL hibe desteği açıklandı!
Asgari ücretliye ev alma fırsatı! Sahibinden aylık 2.500 TL ödemeyle ev sahibi olun! Asgari ücretliye ev alma fırsatı! Sahibinden aylık 2.500 TL ödemeyle ev sahibi olun!
SSK BAĞ-KUR emeklisine yüzde 10 zam! Temmuz’da zam bombardımanı başlayacak SSK BAĞ-KUR emeklisine yüzde 10 zam! Temmuz’da zam bombardımanı başlayacak
SON HABERLER
PTT'den 11 haneli TC kimlik numarasına göre 4337 TL Nisan ayı destek ödemesi yapılacak PTT'den 11 haneli TC kimlik numarasına göre 4337 TL Nisan ayı destek ödemesi yapılacak
Emekliye yüzde 25 intibak zammı! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına en az 1500 TL daha artış kapıda Emekliye yüzde 25 intibak zammı! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına en az 1500 TL daha artış kapıda
Asgari ücretliye 1250 TL aile yardımı yapılacak! Başvurular bugün başladı Asgari ücretliye 1250 TL aile yardımı yapılacak! Başvurular bugün başladı
Banka banka YENİ liste yayınlandı! Nisan ayı emekli promosyon ücretleri uçtu! İşte en yüksek promosyon veren bankalar Banka banka YENİ liste yayınlandı! Nisan ayı emekli promosyon ücretleri uçtu! İşte en yüksek promosyon veren bankalar
Üniversite öğrencilerine mali destek! Başvurular tekrar başlıyor! Öğrenci ya da aile üyesi başvurabilir Üniversite öğrencilerine mali destek! Başvurular tekrar başlıyor! Öğrenci ya da aile üyesi başvurabilir
32’li paket 85 TL! Yanlış duymadınız, o market tuvalet kağıdını kapış kapış satıyor! 32’li paket 85 TL! Yanlış duymadınız, o market tuvalet kağıdını kapış kapış satıyor!
Asgari ücretliye ev alma fırsatı! Sahibinden aylık 2.500 TL ödemeyle ev sahibi olun! Asgari ücretliye ev alma fırsatı! Sahibinden aylık 2.500 TL ödemeyle ev sahibi olun!
Tarım Kredi ÇILDIRDI: Nisan ayında 5 L ayçiçek yağı ve 32’li tuvalet kağıdı dibinde dibine düştü Tarım Kredi ÇILDIRDI: Nisan ayında 5 L ayçiçek yağı ve 32’li tuvalet kağıdı dibinde dibine düştü