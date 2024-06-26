Kredi, Kredi kartı ve KMH hesaplarını düzenli kullananlar müjdeler geldi! 100000 TL ödeme!

Garanti Bankası, düzenli kredi, kredi kartı ve KMH hesapları kullanıcıları için heyecan verici bir fırsat sunuyor! 100.000 TL ödeme için başvurular başladı. İşte detaylar:

Garanti Bankası 100.000 TL Kredi Başvurusu Şartları

Garanti Bankası tarafından sunulan bu özel fırsattan yararlanmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Başvuru yapabilmek için:

Düzenli Kredi Kullanımı

Başvuru yapabilmek için Garanti Bankası'na ait kredi ürünlerini düzenli olarak kullanmış olmanız gerekmektedir.

Kredi Kartı Kullanımı

Garanti Bankası'na ait kredi kartlarını aktif olarak kullanmış ve ödemelerinizi zamanında yapmış olmanız gerekmektedir.

KMH Hesapları

Kredi kartı ve diğer bankacılık ürünleri ile ilişkili olarak kullanılan KMH (Kredi Mevduat Hesabı) hesaplarınızın düzenli kullanımı da şartlar arasındadır.

Bu şartlar sağlandığı takdirde, Garanti Bankası müşterileri 100.000 TL'ye kadar ödeme için başvuruda bulunabilirler.

Başvuru ve Detaylar

Başvurular için Garanti Bankası'nın resmi web sitesi üzerinden veya banka şubelerinden detaylı bilgi alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçin!