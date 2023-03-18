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Kadınlara ekonomik kolaylık! 4.125 TL ödeme çalışmayan ev hanımlarına yatacak!

Kadınlara ekonomik kolaylık sağlanıyor. Başvuranlara 4.125 TL nakit ödeme yapılıyor. Çalışmayan ev hanımlarına büyük fırsat! İşte çalışmayan ev hanımlarına ödemelerin detayları...

Kadınlara ekonomik kolaylık! 4.125 TL ödeme çalışmayan ev hanımlarına yatacak!

Çalışmayan ev hanımlarının çok sevineceği bir haber geldi. Ekonomik anlamda sıkıntı çeken, eşinden ayrılmış, eşini kaybeden kadınlara destek ödemeleri yapılıyor. Mevcut olarak devam eden bu ödemeler 4.125 TL olarak hesaplara yatıyor. Peki, kimler bu ödemelerden yararlanabilir? Çalışmayan ev hanımlarına ödemenin koşulları nelerdir? İşte tüm detaylar... 


Eşiyle ayrılan ya da eşini kaybeden, maddi anlamda zorluk yaşayan, çalışmayan ev hanımları için yapılan bu ödeme desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara ekonomik anlamda rahatlık sağlamak için yatırılıyor. 
İhtiyacı bulunan kadınlar için gereksinimlerini karşılaması adına yapılacak olan ödeme miktarı 4.125 TL. Nakit olarak sağlanacak bu destek için bazı koşullar da söz konusu. Kadınlara bu sayede az da olsa daha kolay bir yaşam sunulacak. 


Dul ve yetim aylığı ödemeleri detayları 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteği ile sağlanan bu yardım kapsamında eşini ya da babasını kaybeden kişilere dul ve yetim maaşı bağlanmaktadır. Destek biraz daha yaşam şartlarını iyileştirmektedir.  

 


Dul ve yetim aylığı ne kadar? 


Dul ve yetim aylığı olarak yatırılan ödemeye, emekli aylıkları ile asgari ücrete zam gelmesinin artından zam yapıldı. Vatandaşlara özellikle kolaylık sağlaması için yapılan ödemenin miktarı yaklaşık olarak 5 bin 500 oldu. Minimum emekli maaşı baz alınarak ödemesi yapılacak dul ve yetim aylığı için bu oranlar kapsamında maaşlarda değişiklik yapılıyor. 


Dul ve yetim aylığı ödemeleri yüzde 75 oranında bir zam ile yaklaşık olarak 4 bin 125 TL’yi bulacak. Zamlarla birlikte vatandaşlar biraz olsun enflasyonun arttığı şu dönemlerde rahatlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca özellikle çocuk ve kadın desteği için verilen sosyal yardımlardan birisi olduğu için başvurular e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. 

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