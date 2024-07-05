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İş bankası GM açıkladı: Bankadan hiç bir şekilde 25000 TL kullananlardan faiz istenmeyecek

İş bankası GM açıkladı: Bankadan hiç bir şekilde 25000 TL kullananlardan faiz istenmeyecek

İş bankası GM açıkladı: Bankadan hiç bir şekilde 25000 TL kullananlardan faiz istenmeyecek

İş Bankası, Temmuz öncesinde müşterilerine özel bir ekonomik destek sağlamak amacıyla etkileyici bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, İş Bankası müşterileri İşCep mobil uygulaması üzerinden kolayca başvurarak 25.000 TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi imkanından yararlanabilirler.

Başvuru Kolaylığı ve Detaylar

İş Bankası müşterileri için sunulan bu özel fırsat, bankaya gitmeden tamamen dijital ortamda gerçekleştirilen başvurularla sağlanmaktadır. İşCep mobil uygulaması üzerinden yapılan başvurular, müşterilere zaman kazandırırken bankacılık işlemlerini de büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Kampanya Şartları

İş Bankası’nın bayram kredisi kampanyasından faydalanabilmek için bazı temel şartlar bulunmaktadır. Müşterilerin başvuru yapabilmesi için gereken şartlar netleşmiştir ve bu şartları sağlayan her müşteri kampanyadan yararlanabilir.

25.000 TL Faizsiz İhtiyaç Kredisi Avantajları

Bu özel kampanya ile müşterilere sunulan 25.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi, geri ödeme sürecinde büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Müşteriler, ihtiyaçlarına uygun taksitlerle bu kredi imkanından faydalanabilirler.

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