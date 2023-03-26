Hem harcayın hem kazanın! O banka tek harcamaya 375 TL hediye veriyor!

Ziraat Katılım Bankası’nın kampanyasına katılmak için son 5 gün kaldı. Yapılan alışverişlerle birlikte 375 TL kazanma şansı doğdu. Bankanın internet adresinden yaydığı açıklamada şartlar ve tüm detaylar paylaşıldı. Peki, Ziraat Bankası 375 TL hediye para şartları neler?



Akaryakıt, ayakkabı ve giyim harcamalarına 375 TL!



Ziraat Bankası, giyim, akaryakıt ve ayakkabı alışverişlerinde geçerli olacak 375 TL kazanma fırsatını sunduğu kampanya detaylarını paylaştı. Buna göre akaryakıt alımlarında 75 TL Bankkart Lira cepte olacak. Ayrıca giyim ve alışverişlerinde 150 TL Bankkart Lira yatacak. Üstüne bir de e-ticaret harcamalarından 150 TL Bankkart Lira eklenince 350 TL ceplerde olacak.



Hem depoyu doldurun hem Bankkart Lira kazanın!



Ziraat Bankası akaryakıt kampanyası kapsamında 31 Mart 2023 tarihine kadar alınacak akaryakıtlarda 75 TL Bankkart Lira hediye edecek. Anlaşmalı istasyonlardan yapılacak olan ve ayrı ayrı günlerdeki tek seferdeki harcamalar 75 TL Bankkart Lira kazandıracak. Aynı yerden iki kere yapılan harcamalardan yalnızca birincisi geçerli olmaktadır. Bankkart ücretsiz kartlar kampanyaya dahil olmayıp Bankkart Başak, Bankkart Genç, Bankkart Business, Bankkart müşterileri yararlanabilmektedir.



Ayakkabı ve kıyafet harcamalarınıza 150 TL kazanın!



Ziraat Bankası’nın oluşturduğu kampanya ile 31 Mart 2023 tarihine kadar alınacak olan ayakkabı ve kıyafetlerde yapılan harcamalar 150 TL Bankkart Lira kazandıracak. Bunun için üye olan işyerleri üstünden Bankkart POS harcamasıyla bir kerede 400 TL harcayan müşteriler 30 TL, toplamda 150 TL kazanacaktır. Ancak bu kampanyada e-ticaret harcamaları dahil değildir.



E-ticaret harcamalarına ayrıca 150 TL!



31 Mart 2023’e kadar Ziraat Bankası kampanyası çerçevesinde e-ticaret üye işyerlerinden yapılan bir kerede 400 TL alışveriş 30 TL kazandıracak olup toplamda 150 TL Bankkart Lira hediye edilecektir. Bunun için aynı günde, aynı yerden iki harcama yapılması halinde birincisi kabul edilmektedir.