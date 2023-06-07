Hatice Kolçak altın fiyatlarında kritik süreci işaret etti! Elinde altını olanlar o tarihe dikkat

Altın fiyatlarında kritik süreç başladı. Para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak elinde altın olan ve altın borcu bulunan vatandaşları kabine sonrası uyardı. Borsa ve altın fiyatları ile ilgili sürpriz gelişmeler geliyor. Kolçak bombayı patlattı altın ve dolar kurunda her şey yerle bir olacak. Ünlü ekonomistten altın alacaklara ve altın borcu olanlara peş peşe uyarılar geldi. İşte altın piyasalarında son durum ve son dakika uyarıları…

Altın fiyatları ile ilgili flaş gelişme! Dolar kurundaki yükselişle birlikte alevlenen gram altın 1452 TL'yi görerek tarihi rekorunu kırdı. Çeyrek ve yarım altında da yükselişle devam ederken Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, yatırımcıları uyardı. Yeni kabine sonrası piyasaları yorumlayan Kolçak, korkulan senaryoyu açıkladı. O tarihte her şey yerle bir olacak! Altın borcu olanlar dikkat. Ünlü uzmandan korkutan tahmin.

Yeni kabine ile birlikte 'Mehmet Şimşek sonrası borsa ne olacak? Mehmet Şimşek'in ekonomi patronu olmasından sonra altın fiyatları ne olacak?' soruları gündeme taşındı. Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak flaş bir açıklamada bulundu. Borsa ve altın fiyatlarında beklediği tahminleri açıklayan Kolçak, fiyatlardaki yükselişlerin devam edeceğini söyledi.

"ENFLASYON TEK HANELERE DÜŞMELİ"

Mehmet Şimşek'in devri teslim törenine değinen Hatice Kolçak, "Mehmet Şimşek'in ilk sözleri: "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında seçeneği kalmadı. Kurala dayalı Türkiye ekonomisi, özlenen refaha dönmede önemli. Makro finansal istikrarı öncelik hale getireceğiz. Zaman kaybetmeneden çalışmaya başlayacağız. Enflasyonu hemen tek haneye düşürmeye çalışacağız." yorumunda bulundu.

O TARİHTE HER ŞEY YERLER BİR OLABİLİR!

Bundan sonraki süreçte klasik ekonomi modeline dönüş sağlanması gerektiğini vurgulayan Kolçak, "Bu açıklamaya bakacaksak, ortodoks modele geri döneceğiz diyor. Kurallara dayalı ekonomi. Makro finansal istikrarı önceleyeceğiz diyor. Bu cümleler bilmediğimiz şeyler değil. Şimdiye kadar çok fazla denedik. Heterodoks denedik. İstikrarı olmayan, seçime giderken mikro çalışmalarla, manuel yöntemlerle, yapılan ara regülasyonlarla ilginç bir modelle geldik Şimdi Mehmet Şimşek'te olay, birkaç ay, yaz aylarını göreceğiz. Seçime gidiyoruz. Naci Ağbal dönemini de hatırlayın. Kısa sürmüştü. Ama ben kısa süreceğini sanmıyorum. Sıkı para politikası ile seçime gireceğimizi düşünmüyorum Bundan sonra şunu görüyoruz. Değişimler olacak bundan sonra. Klasik ekonomi modeline geri dönüş." dedi.

ALTINDA FLAŞ TAHMİN! O TARİHE DİKKAT

Borsa ve altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren ünlü Ekonomist Hatice Kolçak, flaş bir açıklamada bulundu. Altın fiyatlarının daha da alevleneceğini ifade eden Kolçak, şunları söyledi:

"Borsa çok önemli. Mehmet Şimşek'in fiyatlamasını yaptı. Beklentiler satın alındı ve bu gerçekleşti. Borsada ben yükselişin devam edeceğini bekliyorum. 5200'ün üzeri hızlanır 5 binin altında risk var. Ama genel anlamda eski düşüleri yaşayacağımızı düşünmüyorum. Seçim öncesi borsa yerlerde diyordum. Dipler belli bu dibin altına inmeyeceğiz demiştim. Epey alan oldu. Seçimden sonra yüzde 15-20'lik hisse bazında kar bıraktı Buradan çıkanlar var. Kimisi de hala bekliyor. Önemli olan şu: Dediğim gibi dipleri gördük. Bundan sonra çıkış artık. Alanlar değerlendirdi."