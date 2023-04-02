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Gelir belgesi yok! 3 ay sonra ödemeye başlayın! O banka vatandaşın yanında

Gelir belgesi yok! 3 ay sonra ödemeye başlayın! O banka vatandaşların yanında. İşte Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi detayları...

Gelir belgesi yok! 3 ay sonra ödemeye başlayın! O banka vatandaşın yanında

Ziraat Bankası bireysel ihtiyaç kredisi noktasında vatandaşlara destek olan bir kamu bankasıdır. Birçok bankaya nazaran uygun faizlerle vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda krediler sağlamaktadır. T.C. kimlik ile başvuru yapılacak ve gelir belgesi dahi istenmeyen son kampanyasında ise 30 bin TL nakit desteği sunmaktadır. Bireysel kredi başvurusu şartlarını da açıklayan Ziraat Bankası, müşterilerine 30 bin TL’yi saniyeler içinde yatırmaktadır. Peki, Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi şartları neler? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası bireysel kredi detayları... 


ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI 


Ziraat Bankası’ndan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için T.C. kimlik yeterlidir. 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar başvuru yapabilir. Gelir belgesiz şekilde verilecek 30 bin TL’ye kadar kredi için yalnızca kredi notu 1200 olmalıdır. Bu doğrultuda vatandaşlara düşük faizli ihtiyaç kredisi Ziraat Bankası tarafından sağlanmaktır.  

 


Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapan vatandaşlar geri ödemelere tercih ederlerse 3 ay sonra başlayabilmektedir. 3 ay ertelemeli olarak ve isterlerse 36 aya kadar taksitlerle ödemek yapmaktadır. 30 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 


ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU 


Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için Ziraat Mobil ya da internet bankacılığı kullanılabilmektedir. İşlemler bankaya gitmenize gerek kalmadan hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Müşteri olmayanlar için de T.C. kimlik numarası ile başvuru yapılabilmektedir. İşlemler dakikalar içinde sonuçlandıktan sonra 30 bin TL nakit hesaba hemen transfer olmaktadır. Geriye yalnızca harcamak kalır. 


ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI 


Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar? Merak edenler için direkt 30 bin TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda ne kadar olduğunu örnekleyelim. 30 bin TL ihtiyaç kredisi çekilirse Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı olarak 1,94 vermektedir. Bu durumda ise 30 bin TL’nin 36 ay vade ile ödenmesi aylık 1.258,85 TL olmaktadır.  

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