Garanti BBVA’dan 0 faizli kredi kampanyası! Mobil uygulamasına özel 6 ay vadeli kredi

Garanti BBVA tarafından faizsiz kredi kampanyası hazırlandı. Garanti mobil kullanıcılarına özel kampanya kapsamında 6 ay vadeli 0 faizli kredi kullanabilirsiniz. Peki, Garanti faizsiz kredi kampanyasına nasıl başvuru yapılabilir? Garanti faizsiz kredi kampanyasından kimler yararlanabilir? Faizsiz ne kadar kredi kullanılabilir? İşte detaylar…

Garanti Bankası tarafından hazırlanan faizsiz kredi kampanyası devam ediyor. 11 Haziran’da başlayan kampanya kapsamında 20 bin TL’ye kadar 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Garanti BBVA mobil uygulamasına özel hazırlanan kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların bir an önce başvuru yapması gerekiyor. 30 Haziran’da sona erecek olan faizsiz kredi kampanyasından yeni müşteriler yararlanabiliyor. Kamu ve özel bankaları tarafından yaz aylarına özel hazırlanan tanışma kredisi kampanyalarında sıfır faiz seçeneği sunuluyor. 6 aya kadar vade seçeneği hakkı sunulan kredi kampanyasının detayları açıklandı.

Garanti faizsiz kredi kampanyası başvuru nasıl yapılır?

30 Haziran’da sona erecek olan Garanti BBVA faizsiz kredi kampanyası başvuru işlemleri sadece mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bireysel müşterilerin yararlanabileceği kampanya için öncelikli olarak Garanti BBVA mobil uygulamasını akıllı telefonunuza indirmeniz gerekmektedir. Garanti mobil uygulamasının ana ekranında yer alan ‘’Müşteri Olmak İstiyorum’’ sekmesine tıklayarak işlemlere başlayabilirsiniz. Banka şubesi üzerinden müşteri işlemlerinin tamamlanması halinde faizsiz kredi kampanyasına katılma hakkını kaybedersiniz. Bu yüzden sadece Garanti mobil uygulamasının ve internet sitesinin kullanılması gerekmektedir. İlk defa Garanti BBVA müşterisi olanlara özel hazırlanan kampanya için mobil uygulamaya müşteri girişi yapılması talep edilmektedir.

Garanti mobile özel sıfır faizli kredi fırsatı

Garanti BBVA mobil uygulamasına T.C. Kimlik Bilgileri, Doğum Tarihi ve Cep Telefonu numarası bilgilerini girdikten sonra üyelik başvurunuz alınacaktır. Hızlı kontrol işleminin ardından Garanti BBVA müşterisi olma hakkı tanınır. Garanti mobil uygulamasına müşteri girişi yapıldıktan sonra başvurular bölümünden kredi kampanyalarını görüntüleyebilirsiniz. Faizsiz kredi kampanyası İhtiyaç Kredisi bölümünde yer almaktadır. Garanti mobil uygulaması üzerinden yörüngeleri takip ederek faizsiz kredi kampanyasına katılmak istediğinizi onaylayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Garanti Mobil üyesi olduktan sonraki 5 gün içerisinde kredi başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Garanti Bankası Başvuru tarafından kredi başvurunuzun onaylanması için kredi skoru ve aylık gelir bilgileri değerlendirmeye alınır. Faizsiz kredi başvurusunun onaylanması durumunda talep edilen kredi miktarı vadesiz hesabınıza aktarılır.

0 faizli 6 ay vadeli kredi kampanyası

Garanti BBVA tarafından mobil uygulaması kullanıcıları için hazırlanan faizsiz kredi de en düşük 1.000 TL en yüksek ise 20 bin TL kredi kullanılabilir. Faizsiz kredi kampanyasında maksimum 6 ay vade seçeneği tanınmıştır. Müşterinin tercihine göre vade sayısı 6 aydan düşük seçilebilir. Bireysel müşterilerin yanı sıra şahıs firması sahipleri de kredi kampanyasına başvuruda bulunabilir. Şahıs firmalarına ticari destek amacıyla 6 ay vadeli kredi verilmektedir. Garanti BBVA müşterisi olduktan sonra ilk kredi kullanımı olması halinde başvuru işlemi değerlendirmeye alınacaktır. Garanti mobil uygulaması üzerinden 5 gün içerisinde başvuru yapılması istenmektedir. Müşteri olduktan sonra farklı bir kredi başvurusu yapılması halinde faizsiz kredi kampanyasına katılım hakkı tanınmaz. Müşteri olma sürecinin tamamlanması ve kurye sürecine aktarılması gerekmektedir. Kurye sürecinin devam etmesi halinde de başvuru imkanı tanınmaktadır.