Garanti bankası hesabı olanlar dikkat: Bankadan 10.000 TL hemen alın!  

Garanti Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen ihtiyaç kredisi kampanyası duyuruldu ve Temmuz ayı sonuna kadar devam edeceği açıklandı. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan bireysel müşteriler için gerçekleştirilen 10.000 tl 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası en düşük faiz oranları ile birlikte banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlara verilecektir.



Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsunuz ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve uygun faizlerle hemen aynı gün içinde ödeme alabileceksiniz. Garanti Bankası üzerinden kredi almak istiyorsanız banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve bireysel kredi kullanabilirsiniz.



Garanti Bankası hem sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için hem de emekli olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Kredi işlemlerinizi bu banka üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız işlemlerinizi gerçekleştireceğiniz bankanın müşterisi olan kişiler garanti bankasının mobil uygulaması üzerinden de 7 gün 24 saat kredi başvurusu gerçekleştirebiliyor. en düşük faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen vatandaşlar garanti bankası'nın başlatmış olduğu bireysel krediyi gelir belgesiz olarak kullanılabilir.