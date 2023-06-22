Flaş kredi faizi kararı! Vatandaşlar kredi çekmeye yanaşmayacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan gelecek karar kredilerde büyük faiz arttırımına neden olacak. Uzmanların gerçekleşecek açıklamada faiz kararının arttırılması yönünde olacağı görüşü özellikle vatandaşları krediler açısından korkutuyor. Faiz kararı piyasaları doğrudan etkileyecekken vatandaşların dar günlerinde başvurduğu ihtiyaç kredilerinde bankaların da büyük bir faiz arttırımına gitmesine neden olacak.

Merakla beklenen gün geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün faiz kararını verecek. Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını yapacak olan kurulun kararı merakla beleniyor.

Yeni getirilen Hafize Gaye Erkan başkanlığında yapılacak olan kritik toplantı için gözler saat 14.00’e çevrildi. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı ortaya çıkacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen ay faiz oranında değişikliğe gitmemişti. Politika faizi yüzde 8,5’te sabit tutulmuştu. Sabit tutulan faiz oranı için en son Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında bir değişiklik yapılmıştı. Politika faizi 50 baz puan indirilmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararında Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araşırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bakan Mehmet Şimşek’in ‘Akılcı Politika Yapımına Dönüş’ çağrısı yapmasından sonraki 22 Haziran toplantısında Ortodoks politikasına geçeceği ve 2 senedir olan gevşek duruşundan uzaklaşacağını gösteriyor. Bu da bizim 1 hafta vadeli repo faizinde 1150 baz puan ile yüzde 20 artışı beklememize neden oluyor. Geniş bir bant aralığında piyasada ise yüzde 14 ile 40 aralığı bekleniyor. Medyan beklentiler ise yüzde 25’i işaret ediyor.” ifadelerine yer verdi.

ALTIN VE DOLARDA DURUM NE OLACAK

Merkez Bankası’nın alacağı karar piyasaları etkileyecek. Döviz ve altın için düşüş hareketi görülebilir. Ancak bu düşüş kısa vadeli olabilir. Ancak gram altının döviz nedenli dalgalanması görülebilirken ONS altının küresel piyasalarda gidişatı aynı şekilde sürebilir. 25 baz puan üstünde bir politika faizi açıklanması halinde dolar ve TL arasında kısa süreli bir stabilize sağlanabilir.