Erken emeklilik son dakika! 41-42-43-44 yaşında sigortalılara emeklilik yolu açıldı

SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanlar emeklilik yaşını öne çekebilecek her türlü detayı merak ediyor. Özellikle EYT düzenlemesi sonrası erken emeklilik konusu milyonların gündeminden düşmüyor. EYT yasası ile birlikte SSK ve BAĞ-KUR çalışanları için prim gün sayısı farklı olmuştu. Yeni düzenleme ile birlikte SSK ve bağ-kur'lu çalışanlar için prim eşitlemesi geldi. Ayrıca yeni emeklilik reformu sayesinde milyonlara erken emeklilik yolu da açılıyor. İşe giriş tarihi 1999 sonrası olanlar için 41 42 43 44 yaşında emeklilik geliyor. SGK erken emeklilik son dakika detayları haberimizde…

SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanlar için erken emeklilik şartları merak ediliyor. EYT düzenlemesi sonrasında emeklilikte yeni reform çalışmaları için hazırlıklar başladı. Özellikle SSK ve Bağ-Kur'da prim eşitlemesi konuşuluyor. Yeni düzenlemeden en az 1 milyon kişinin yararlanacağı tahmin ediliyor. "Erken emeklilik için şartlar neler? Erken emeklilik prim eşitlemesi ne zaman?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, erken emeklilik şartları!

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişi emeklilik hayallerine kavuştu. Kapsam dışında kalanlar ise yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Erken emeklilik şartları için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur'lu prim eşitlemesi için son dakika açıklamalar geldi. Yeni düzenlemeden en az 1 milyon kişinin yararlanacağı tahmin edilirken düzenlemeye ilişkin detaylar da netleşmeye devam ediyor. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar!

EMEKLİLİK ŞARTLARI SİL BAŞTAN DEĞİŞİYOR

Kısmi emeklilikte, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü olan kişiler, daha fazla çalışmadan emekli olabilecekler. Ayrıca, yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak belirlenmiş durumda. Bu şartın daha da geriye çekilmesi gündeme geldi.

Emekli aylığının miktarı, sigorta başlangıcının 2000'den önce veya sonra olmasına bağlı olarak değişecek.

Kısmi emeklilik hakkı kazanan kişiler, kök aylıkları ne olursa olsun aylık olarak 7.500 lira alacaklar. Temmuz ayında yapılacak yeni zamla birlikte kök maaşlar da artacak.

KISMİ EMEKLİ AYLIĞINA HAK KAZANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Kısmi emeklilik, primini tamamlayamayan sigortalılara belirli bir yaşa gelmeleri durumunda emeklilik hakkı tanır. Yaş haddi, işe başlama tarihine ve çalışılan statüye göre değişir. Örneğin, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan kişiler 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamladıklarında 50-60 yaş arasında değişen yaşa ulaştıklarında emekli olabilirler.

4500 gün prim ödeme şartı ise bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar için geçerlidir. Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında ilk defa çalışmaya başlayanlar, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim gününü doldurduklarında kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli aylığı alabilirler. Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlar ise 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 güne kadar prim ödemesi yaparak 63 yaşında emekli aylığına hak kazanabilirler.

KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

Erkeklerin 4/a (SSK)'lı olarak 3600 güne göre emeklilik şartları

15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak,

3600 gün prim ödemiş olmak,

Tablodaki yaş şartını yerine getirmiş olmak,

1. 23.05.2002 tarihinden önce yerine getirenler 55 Yaşında

2. 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 Yaşında

3. 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 Yaşında

4. 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 Yaşında

5. 24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 Yaşında

6. 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 Yaşında

Kadınların 4/a (SSK)'lı olarak 3600 güne göre emeklilik şartları

15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak,

3600 gün prim ödemiş olmak,

Tablodaki yaş şartını yerine getirmiş olmak,

1. 23.05.2002 tarihinden önce yerine getirenler 50 Yaşında

2. 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 Yaşında

3. 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 Yaşında

4. 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 Yaşında

5. 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 Yaşında

4/a (SSK) sigortalıları için 5510/geçici 6-7. Fıkra (b) bendine göre aylığa hak kazanma koşulları aşağıdadır.

- Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.05.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61- Erkek 63 yaşında ve 4600 gün prim ödemiş olması halinde,

- Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 – Erkek 63 yaşında ve 4700 gün prim ödemiş olması halinde,

- Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 – Erkek 63 yaşında ve 4800 gün prim ödemiş olması halinde,

- Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.11.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 – Erkek 63 yaşında ve 4900 gün prim ödemiş olması halinde,

- Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61- Erkek 63 yaşında ve 5000 gün prim ödemiş olması halinde,

- Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 – Erkek 63 yaşında ve 5100 gün prim ödemiş olması halinde,

- Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 – Erkek 63 yaşında ve 5200 gün prim ödemiş olması halinde,

- Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 – Erkek 63 yaşında ve 5300 gün prim ödemiş olması halinde,

- Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2016 ve sonrasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 – Erkek 63 yaşında 5400 gün prim ödemiş olması halinde,

Yaşlılıktan (kısmi) aylık almaya hak kazanırlar.

KİMLER 3600 PRİM GÜNÜYLE EMEKLİ OLABİLİR, AYLIKLAR NORMAL EMEKLİLERDEN ÇOK MU DÜŞÜK?

İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre 8 Eylül 1981'den önce işe başlayan kadınlarla 8 Eylül 1976'dan önce işe başlayan erkekler 15 yıl sigorta süresi, 3600 günü tamamlayarak emekli olabilir. Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre 23 Mayıs 2002'de 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran kadınlar 50, erkekler de 55 yaşını doldurduysa 3600 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primi ödemiş olanlar istediklerinde emekli olabilir.