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Emeklilere Büyük Müjde: ING Bank’tan 18 Bin TL'ye Kadar Nakit Promosyon ve Fatura Talimatına Özel Ödeme

Emeklilere Büyük Müjde: ING Bank’tan 18 Bin TL'ye Kadar Nakit Promosyon ve Fatura Talimatına Özel Ödeme

Emeklilere Büyük Müjde: ING Bank’tan 18 Bin TL'ye Kadar Nakit Promosyon ve Fatura Talimatına Özel Ödeme

Emekli vatandaşların merakla takip ettiği bir açıklama yapıldı. Bankadan emekliye 18 bin TL ödeme yapılacak. Emekli maaşı alan herkesin katılım sağlayabildiği bu kampanya hakkında duyuru geldi. ING Bank, emekli maaş miktarına göre 18 bin TL’ye kadar para verecek. Kampanyanın ay sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

ING Bank Emekli Promosyon Kampanyası Detayları

ING Bank’tan emekli promosyon kampanyası açıklandı. Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 15 bin TL promosyon ödemesi yapılacak, ayrıca 3 bin TL ise otomatik fatura talimatına özel olarak verilecek. Kampanyadan yararlanabilmek için belirli koşullar bulunuyor. Bu doğrultuda, emekli maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlara 15.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

15 Bin TL Promosyon Ödemesi Yapılacak

Emekli maaşınızı ING’den almaya başlayarak 15.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon ödemesinden yararlanabilirsiniz. İşte maaş tutarlarına göre alınabilecek promosyon ödemeleri:

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alabilirsiniz.

Kampanyadan Yararlanma Şartları

Bu kampanyadan yararlanmak için emekli maaşınızı 3 yıl boyunca ING Bank’tan alma taahhüdü vermeniz gerekmektedir. Nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan faydalanabilir. Promosyon ödemesinden yararlanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan, belirtilen tutarlara göre nakit promosyon ödenir.

Kampanya 1 Temmuz 2024 – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

Nakit Promosyon Başvuru İşlemleri

Nakit promosyon başvuruları, Cebimdeki Danışman, ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığı ile yapılabilir. Bankamızdan birden fazla emekli maaşı alınıyor olması durumunda, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

Nakit promosyon ödemesi 3 yıl için peşin olarak yapılır ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak nakit promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır. Nakit promosyon ödemesi yapıldıktan sonra 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon ödemesi yapılmaz. 3 yıllık taahhüde aykırılık olması halinde, ödenen promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır. Aynı anda birden fazla ek promosyon kampanyasından yararlanılamaz. ING belirtilen hizmetleri sonlandırma ya da koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

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