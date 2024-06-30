Emekli maaşlarına ZAM haberi geldi! Temmuz zamları farklı yatacak! Cumhurbaşkanı imzaladı!

2024 yılının temmuz ayı yaklaşırken, milyonlarca memur ve emekli, maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Her yıl iki kez, ocak ve temmuz aylarında maaşlarına zam alan memur ve emekliler, bu dönemlerde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zamlarını dikkate alarak gelirlerinde artış yaşamaktadır. 2024 yılının temmuz ayında alınacak zam oranları ise Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre tahmin edilen enflasyon farkıyla şekillenmeye başladı. Özellikle en düşük memur maaşının ne kadar olacağı, farklı meslek gruplarının zam oranları gibi detaylar şimdiden gündemde yerini aldı.

Memur ve emekliler, 2024 yılının ilk yarısında yüzde 49,25 oranında maaş artışı almıştı. Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayları için açıklanan enflasyon verileriyle birlikte beş aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak açıklanmıştı. Bu da demek oluyor ki, emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını hak etmiş durumda. Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte altı aylık enflasyon farkı yüzde 25,81 olarak hesaplanmaktadır. Bu verilere göre, memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 25,81 olarak belirlenmiş durumda. Peki, bu oranlar ışığında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Hangi meslek grupları ne kadar zam alacak?

Emekli Maaşlarına Temmuz Zammı

Emekliler, her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlarına yapılan zamlarla gelirlerinde artış yaşamaktadır. 2024 yılının ilk yarısında, emekliler yüzde 49,25 oranında maaş zammı almıştı. Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayları için açıklanan enflasyon verileriyle beş aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak belirlenmişti. Bu beş aylık fark, emeklilerin maaşlarına otomatik olarak yansıtılmıştı.

Haziran ayı enflasyon verisi henüz açıklanmamış olsa da Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre, 2024 yılının ilk altı aylık enflasyon oranı yüzde 25,81 olarak tahmin ediliyor. Bu da demek oluyor ki, emekliler temmuz ayında yüzde 25,81 oranında zam alacak. Bu zam oranı, emekli maaşlarında ciddi bir artış anlamına geliyor ve emeklilerin gelirlerinde önemli bir iyileşme sağlayacak.

Özellikle düşük maaşlı emekliler için bu zam oranı, yaşam standartlarını artıracak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. En düşük emekli maaşı, bu zam oranıyla birlikte ciddi bir artış gösterecek ve emeklilerin ekonomik koşulları biraz daha rahatlayacak.