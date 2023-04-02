Emekli maaşlarına bir ara zam daha! 10 bin TL altı maaş alan emekli kalmayacak

Hükümet seçim öncesi resmen düğmeye bastı. Milyonlarca emekliyi seçimden önce memnun etmek isteyen Ak Parti, emeklilere bir ek zam daha verecek. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşını 7500 TL olarak duyurmuştu. Bazı emekliler bu zamma sevinse de arada prim maaş dengeli kalmadığı için bir çok emekli de kızgındı. Bu sorunu ortadan kaldırmak isteyen hükümet harekete geçti. Gönlü kırılan emekliye jest geliyor. Tüm emeklilerin maaş artık 10 bin TL üstü olacak. EYT’liler de dahil 10 bin TL altı maaş alan emekli kalmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında milyonlarca emekliye müjde vermişti. Seçim öncesi emekli maaşlarına ara zam yaptıklarını açıklayan Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7500 TL’ye yükseldiğini duyurdu. Bu karar TBMM’den de geçti ve Nisan ayından itibaren emekliler zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Milyonlarca emekli bu habere sevindi ancak ortaya bazı sorunlar da çıktı. Emekli maaşlarına zam sadece en düşük emekli maaşını kapsadığı için prim maaş dengesi bozuldu. Bu sebeple 6000, 6500, 7000, 75000 TL maaş alan emekli de en düşük emekli maaşını almaya başladı. Yaklaşık 8.8 milyon kişinin maaşı eşitlenince tepkiler de gecikmedi. Seçim öncesi emeklinin gönlünü almak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşına yapılan zamma ek olarak yeni bir zam daha planlıyor.

EMEKLİYE BİR ZAM DAHA YOLDA

En düşük emekli maaşlarına yapılan artışla birlikte 6.000, 6.500, 7000, 7500 TL maaş alan emekliler mağdur olmuştu. 8.8 milyon emeklinin maaşı eşitlenirken sosyal medyadan da tepki sesleri yükseldi. konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına talimat verdiği ve bu gelir dengesizliğinin çözülmesini istediği öğrenildi. Yani seçim öncesinde 7.500 TL ve üstü maaş alan emeklileri de bir zam bekliyor. Hatta kulislerden gelen bilgilere göre yapılacak olan düzenleme sonrasında 10.000 TL altı maaş alan emekli kalmayacak.

EMEKLİYE SEÇİM ÖNCESİ ZAM VAR MI?

En düşük emekli maaşı sorunu çözüldü ancak 6 bin 7 bin 7.500 TL maaş alan emekliler hala zam bekliyor. Seçime sayılı günler kala bu problemin çözülmesi isteniyor. Şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında görüşmelerin sürdüğü, emeklilerin mağduriyetinin giderilmesi için adımların atılacağı öğrenildi. Alınan bilgiye göre Nisan ayının ilk Kabine Toplantısında bu konu da ele alınacak.

7500 TL üstü maaş alan ve en düşük emekli maaşına yapılan zamla mağduriyet yaşayan emeklilerin bu sorununun seçimden önce çözüleceği düşünülüyor.