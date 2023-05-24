Ehliyeti olanlar dikkat! 31 Mayıs’a kadar süresi var yapmayana büyük ceza

Otomobil sürücülerinin sık sık uyarıldığı trafik kurallarına uymayanlara para cezaları veriliyor. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bu karar ile cezalara yapılandırma geldi. Yapılandırmadan faydalanmak için başvuru yapılması gerekiyor. Son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirtilirken sürücülerin acele etmesi tavsiye ediliyor. İşte tüm detaylar...

EHLİYETİ OLAN SÜRÜCÜLERE KAÇMAYACAK FIRSAT

Ehliyeti olan sürücülere 2023 yılı ile dev bir fırsat sunuldu. Daha öncesinde trafik kuralları gereğince ceza yiyen sürücülere yapılandırma şansı veriliyor. Cezasını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için son tarih 31 Mayıs olarak duyuruldu.

Borçlarınızı yapılandırmak için size tanınan süre zarfında başvuruda bulunmanız gerekiyor. 8 Gün içerisinde yapılacak yapılandırmaya dair TÜVTÜRK resmi web sitesi üzerinden açıklama geldi. TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;

"7440 sayılı Kanun kapsamında; 31 Aralık 2022 tarihinden önce tahakkuk eden MTV ile bu tarihten önce verilen trafik idari para cezaları, karayolu taşıma idari para cezaları, köprüler ve otoyollardan ihlali geçiş ücretleri ile idari para cezalarından 12/3/2023 tarihi itibarıyla kesinleşmiş ve vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlarının 31 Mayıs 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılandırılması mümkündür."

BORÇ YAPILANDIRMADA YÜZDE 90 + 25 İNDİRİM

TÜVTÜRK üzerinden yapılan açıklama ile yapılandırılan borçlar, borçlanan kişinin isteği doğrultusunda peşin ya da 12, 18, 24, 36 ve 48 aya varan vade imkanlarıyla taksitlendirilecek. Taksitli ödeme seçeneği ile istenilen vade süresi tercih edilerek taksitlendirilecektir.

Yapılandırma kapsamına taksit seçeneğini tercih eden sürücüler yapılandırılan tutarın ilk taksitini son ödeme tarihi olarak 3 Temmuz 2023 tarihine (resmi tatile denk gelmesinden dolayı 30 Haziran 2023 tarihine kadar) kadar yatırması gerekir.

Yapılandırılan borçlara ise katsayı uygulanmayarak, Yİ-ÜFE oranları esasında hesaplanan tutardan toplamda yüzde 90 indirim uygulanacak. Ayriyeten idari para cezalarının aslından ise yüzde 25 indirim yapılacak.