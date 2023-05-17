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Duyan soluğu Kapalıçarşı’da alıyor! Dolar, Altın, Euro, Borsa uçacak tarih belli oldu

Seçim sonrası Piyasalar karıştı. Borsa çakıldı altın fiyatları düştü dolar ve euro yükseliyor. Ancak borsanın seçim sonrası uçuşa geçeceği iddiaları da var. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bu konuda yeni tahminlerini açıkladı. Peki, seçimin ikinci turu sonrası altın, borsa ve dolar ne olacak?

Duyan soluğu Kapalıçarşı’da alıyor! Dolar, Altın, Euro, Borsa uçacak tarih belli oldu

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 2 tura kaldı. 2 turda ise en çok oy alan adayları olan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde piyasalarda yaşanan gelişmeler de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle altın dolar euro ve borsanın bundan sonraki gidişatının ne olacağı merak ediliyor. Borsada dolar üzerinde seçimin ikinci turunun etkisini altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi. İslam Memiş çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GRAM ALTIN 1500 TL OLACAK

28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri öncesinde vatandaşlara uyarıda bulunurken sosyal medya üzerinde Memiş, gram altın fiyatlarının 1500 TL seviyelerine geleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu neler olacağına değinen uzman isim İslam Memiş, yatırım yapanları uyardı.

Seçimin 2. turu öncesinde ilk turda olduğu gibi Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda kuyruk olmayacağını belirten İslam Memiş, bunu bekleyenlerin çok üzüleceğini söyledi.

BORSA YENİDEN UÇACAK

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş borsanın düşüşüyle birlikte doların da düşmeye başladığını belirtirken seçimin ikinci tur sürecinde farklı gelişmeler olacağını söyledi. Şu anda borsada bir operasyon olduğunu Ancak bunun kısa sürede biteceğini belirten İslam Memiş, doların yeniden yükselmeye başlamasıyla da borsanın uçacağını söyledi.

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