Dolar elinizde patlamasın! Felaket Tellalı açıkladı, 3 gün sonra Dolarda olacaklar inanılmaz

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yine felaket tellallığına başladı. Dolar kuru ile ilgili öyle bir yorum yaptı ki duyan herkes döviz bürosuna koşuyor. Elinde Dolar olan, Dolar borcu olan, dolara yatırım yapmak isteyen herkesi ilgilendiriyor. Acele edin, yoksa hepsi elinizde patlayacak. Dolar kuru 40 TL oluyor. Tarih verildi, fırtına başladı.

Dolar kuru, 19 TL sınırını geçti, alev alev yanıyor. TCMB’nin faiz kararı ve hemen ardından FED faiz artırımı ile birlikte Dolarda hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar ise ünlü ekonomistlerin yorumlarına kulak kesildi. Dolar düşecek mi yoksa çıkacak mı? Dolar alınır mı satılır mı sorularının yanıtı merakla takip ediliyor. Dolar kuru son dakika açıklamaları bu defa ekonomist Selçuk Geçer’den geldi. Selçuk Geçer Dolar alacakları uyardı. Acele edin, yoksa şansınız kalmayacak. Dolar borcu olanlar da ödemek için geç kalmasın. İşte Selçuk Geçer’den son dakika Dolar tahminleri…

DOLAR ALEV ALDI

Dolar son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle TCMB ve FED faiz kararı sonrasında başlayan yükseliş sürüyor. Türkiye’deki ekonomik kriz, deprem felaketti ve diğer gelişmeler kur artışını tetikliyor. Kahramanmaraş depremi sonrası yükselmeye başlayan Dolar, 19 TL sınırını geçti ve rekora koşuyor. Son faiz kararları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşına zam açıklaması sonrasında yükselişine hız veren Dolar kuruna ilişkin ekonomist Selçuk Geçer’den hayati uyarılar geldi.

DOLAR O TARİHTE 40 TL’Yİ GÖRECEK

Yaklaşan genel seçimler de Dolar kuru için önemli. Zaten yükseliş trendine giren Dolar 14 Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimlerle birlikte daha da hareketlenecek. Her açıklaması ile olay olan ünlü ekonomist Selçuk Geçer de boş durmadı ve yeni Dolar yorumları geldi.

Elinde Dolar olan, Dolar almayı düşünen ve Dolar borcu olan herkesi uyaran Selçuk Geçer, “TCMB rezervleri boşaltılmaya devam ediyor, KKM'nin devlet bütçesi üzerinde yarattığı baskı devam ediyor, makroekonomik bütün dengeler bozulmaya devam ediyor. Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler seçimi kazanabilmek için bütün dengeleri bozmaya devam edecekler" dedi.

Dolar kuru ile ilgili yaşanabilecek senaryoları da anlatan Selçuk Geçer, “Birinci senaryoda mevcut iktidar seçimi kazandı diyelim. Bu yanlış ve anlamsız politikaları devam ettirdikleri sürece kur üzerinde baskı artacaktır. En iyi ihtimalle dolar enflasyon değerine giderse 35 ile 40 lira arasına yükselir. Birinci senaryonun ikinci versiyonu şöyle olabilir. "Ya biz bu ekonomik gerçekleri artık gördük kabullendik. Bundan sonraki 4 yılda düzeltmek adına ekonomik gerçeklere göre hareket edeceğiz" derlerse yine işleri zor. Çok iyi işler yapsalar bile bir buçuk senede işi geri çeviremezler.” Diye konuştu.