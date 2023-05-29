Dolar alev aldı! Seçim sonrası ilk tepki geldi, Dolar borcu olan yıkılacak

Dolar kuru son durum Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası piyasaların ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. Yatırımcı ve vatandaşın gündeminden düşmeyen döviz kurları ile ilgili Sabah saatlerinde ilk veriler geldi. Dolar kuru günü 20 TL üstünde açtı. Peki, doların gidişatı Bundan sonra ne olacak? Güncel dolar kuru ve döviz kurları ne kadar?

14 Mayıs tarihinde salt çoğunluk sağlanamadığı için 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa giden milyonlarca vatandaş oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Dün akşam saatlerinde belli olan seçim sonuçları sonrası yeni haftanın ilk gününde neler yaşandı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni haftaya %2,52 artışla başladı. Bir önceki kapanışa göre kıyaslandığında 115,49 puan ile öne geçti. BIST 100 endeksi 4.696,17 puana ulaştı.

Seçimin ertesi piyasalarda dolar kuru 20 TL'nin üzerinde güne başladı. Öğle saatlerine doğru dolar kuru 20,1630 TL'yi gördü. Cuma günü hafta kapanışını dolar 19,96 TL seviyesinde gerçekleştirdi. B ir önceki kapanışa göre yeni haftaya yükselişle başladığı fark ediliyordu.

29 MAYIS 1 DOLAR KAÇ TL?

Dolar borcu bulunanlar, dolara yatırım yapanlar piyasaları yakından takip ediyor. Uzun sürenin ardından 1 dolar 20,07 TL'ye denk geliyor.

29 Mayıs pazartesi günü Dolar kuru alış fiyatı 20,06 35 TL Dolar kuru satış fiyatı 21,06 88 TL aynı saatlerde Euro kurunda da artış gözlerden kaçmadı %0,87'lik artış ile kurda Yükseliş gerçekleşti

Euro kuru sabah saatlerinde alış fiyatı 21,50,99 TL. Euro satış fiyatı 21,5313 TL'den alıcısını buldu.

KÜRESEL PİYASALAR HAREKETLENDİ!

Son dönemlerde artış seyrine bürünen doların Merkez Bankası'nın faiz artırımına yönelik yaptığı açıklamalar ile yükselişe geçtiği fark edildi. Geçtiğimiz Cuma günü ABD tüketici harcama verileri paylaşıldı. Beklenenden daha yüksek bir artış gözlemlendiği fark edildi.

Belirsizlik dönemi içerisinde analistlerin yorumları da inceleniyor. Küresel piyasalarda daha çok Amerika'daki borç limiti krizine değiniliyor. Buradaki belirsizlik risk iştahını artırıyor. Cuma günü açıklanan verilerle beraber FED'in para politikasına yönelik yapacağı açıklamalar yatırımcının gündeminde güncelliğini koruyor. ABD basınında Beyaz Saray ile başlayan müzakere sürecinde borç limitinin 2 yıllığını arttırılması öngörüsü paylaşıldı.