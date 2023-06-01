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Dolar 35 TL olacak dendi İslam Memiş uyardı: Sakın o tuzağa düşmeyin

Dolar kuru seçim sonrası coştukça coşuyor. Bu sabah saatlerinden itibaren Dolar TL 21 liraya dayandı. Piyasalarda ise dolar 35 TL olacak endişesi var. İslam Memiş yatırımcı ve vatandaşı uyardı. Sakın bu tuzağa düşmeyin Aman dikkat.

Dolar 35 TL olacak dendi İslam Memiş uyardı: Sakın o tuzağa düşmeyin

Seçim sonrası dolar kurunda hareketlilik devam ediyor. Bu sabah saatlerinde yükselişini sürdüren Dolar kuru 21 TL sınırına kadar dayandı. Yatırımcılar ve vatandaşlar ise bu durumda Ne yapacağını merak ediyor. Dolar 35 TL olacak iddiaları gündemden düşmezken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de uyarılarda bulundu. Dolar kurunda Büyük Tuzak dönüyor. Aman dikkat Sakın bu tuzağa düşmeyin elinizdeki paradan olmayın. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son dakika Dolar tahminleri ve detaylar haberimizde…

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcı ve vatandaşın merakla beklediği seçim sonrası Dolar kuru tahminlerini açıkladı. İslam Memiş umut veren açıklamalarda bulunurken Türkiye'nin dolar kurundaki krizden en az hasarla çıkacağını söyledi. Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmelerini de aktaran İslam Memiş dolar kurunun düşeceği tarihi de verdi. Özellikle dolarda 35 TL seviyesinin beklendiği yönündeki iddialarla ilgili konuşan ünlü Ekonomist, yatırımcı ve vatandaşları bu tuzağa düşmemeleri konusunda uyardı. Peki, Dolar düşecek mi Yoksa çıkacak mı?

DOLARDA BÜYÜK TUZAĞA DİKKAT

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte dolar kurunda da büyük hareketlilik başladı. Bu sabah saatlerinden itibaren hızlı yükselişine devam eden Dolar 20,79 TL seviyesini de açmış oldu. Doların bu Yükselişi yatırımcı ve vatandaşı Tedirgin ederken ünlü Ekonomist İslam Memiş herkesi rahatlatacak açıklamalarda bulundu ve doların düşeceği tarihi verdi.

FIRSATLARI MUTLAKA DEĞERLENDİRİN

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş dikkat çeken dolar yorumlarını açıkladı. Şu anda büyük fırsatların geldiğini belirten İslam Memiş "Borsa tarafında yukarı yönlü hareketler emtia fiyatlarında gümüş ve altında aşağı yönlü hareketler olabilir. Ancak bu fırsatlar şişek gibidir gelir ve geçer. Bu düşüşler geçici olabilir duygusal düşünmemek lazım." dedi.

DOLAR 35 TL OLACAK İDDİALARI GERÇEK DIŞI

Son dönemlerde vatandaşa korku salan dolar 30 TL 35 TL olacak iddiaları ile ilgili de konuşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu iddialara çok fazla inanış olduğunu söyledi. Bunlara inananların varını yoğunu satıp dolara yatırım yapması gerektiğini belirten İslam Memiş, sosyal medya etkisi ile bu şişirmelere kalanların büyük kaybedeceğini de dile getirdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bu seçimlerde neyi gördük herkes ekonomi batıyor, dolar şu seviyelere çıkacak diyerek milletin galeyana getirdiler. Bu seçimde kurun yüksek olmasına rağmen ekonominin çok önemli olmadığını gördük. İşte bunu okuyamayanlar ve milleti galeyana getirenler sadece dolar üzerinde bir manipülasyon yapıyorlar. İşte bazıları bu tuzağa düştüler."

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