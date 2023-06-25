Devlet yardımlarına yüzde 30 zam geldi! Yeni zamlı maaşlar belli oldu

Asgari ücret zammı emekli maaş zammı memur maaş zammı gündemden düşmezken bir güzel haberde sosyal yardım alan vatandaşlara geldi. Devletten yardım alanlara %30 zam yapıldı. İşsizlik maaşı evde bakım maaşı engelli maaşı hepsi değişti. Büyük müjde az önce verildi. Yeni zamlı maaş listesi de yayınlandı. İşte güncel maaşlar…

Sosyal yardım ödemeleri kapsamında yeni zamlar duyuruluyor. Asgari ücretten sonra sosyal destek alan vatandaşların ödemeleri de artacak. Temmuz ayında engelli aylığı, evde bakım maaşı ve işsizlik ödemelerinin kaç TL olması bekleniyor.

Temmuz ayına yaklaşırken, maaş zamları ve sosyal destek ödemelerindeki artışlar gündemin en önemli konuları arasında yer alıyor. Asgari ücretin yüzde 34 oranında zam yapılması ve 11 bin 402 TL'ye yükseltilmesi, emekli ve memur maaşları ile sosyal destek ödemelerine ilişkin araştırmaları hızlandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, geçtiğimiz günlerde sosyal destek ödemelerindeki artışla ilgili bir açıklama yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yapılan zammın yüzde 34 olduğunu ve 8.506 TL'den 11.402 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Ancak, bu zammın sosyal destek ödemelerine de aynı oranda yansıtılacağına dair iddialar doğru değil. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, temmuz ayında memur zammı katsayısı oranında artış sağlanacağını belirterek, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının güncellendiği şeklindeki basın yayınlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasıyla birlikte, asgari ücret oranında sosyal yardımlarda artış yapılmayacağı ve memur maaşlarına zam yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Memur maaşlarındaki zam hesaplamaları genellikle altı aylık enflasyon verilerine dayandırılır. İlk beş ayda toplam enflasyon yüzde 15,26 olarak gerçekleşirken, haziran ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. 5 Temmuz'da haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, memur maaşlarındaki artışın netleşmesi ve sosyal destek ödemelerine ne kadar zam yapılacağının belirlenmesi bekleniyor.

Bu süreçte, maaş zamları ve sosyal destek ödemeleri üzerine yapılan spekülasyonlardan ziyade resmi açıklamalara dayanmak önemlidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamaları, güncel durumu yansıtırken, memur maaşlarındaki artışın enflasyon verilerine göre hesaplanacağı bilgisini vermektedir.