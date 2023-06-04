Devlet emekli maaşı olmayanlara destek veriyor! Başvuru yapana her ay 2.605 TL maaş

Devlet, emekli maaşı olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yeni bir gelir desteği programı duyurdu. Bu ödeme desteği, gelir düzeyi düşük olan ve geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların gelirlerini arttırmayı hedefliyor. 65 yaş aylığı adı verilen bu destek ödemesi, 65 yaş üstü ve emekli aylığı olmayan vatandaşlara yapılacak.

Geçtiğimiz haftalarda başlatılan bu destek programı, enflasyonla birlikte artan mali zorlukları hafifletmeyi amaçlıyor. Devlet, emekli maaşı dışında herhangi bir kurumdan sosyal yardım veya ödeme almayan 65 yaş üstü vatandaşların gelirlerine destek olacak. Bu destek ödemesi, 3 ayda bir olmak üzere hesaplara 2.605 TL olarak yatırılacak.

65 YAŞ AYLIĞI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

65 yaş aylığı için belirlenen bazı şartlar bulunuyor. Vatandaşın aylık geliri, hane halkının sayısına göre asgari ücretin üçte birinden düşük olmalıdır. Ayrıca başvuru yapacak vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve emekli maaşı almaması gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir kurumdan nafaka veya harçlık almamış olmalı ve sosyal güvencesi olmadığı valilik raporuyla belgelenmelidir. Başvurular, gerekli belgelerle birlikte vatandaşın ikamet ettiği konuma en yakın valilik veya kaymakamlığa yapılmalıdır.