Cumhurbaşkanı onayladı! Görülmemiş duyulmamış borç kapatma kredisi kampanyası başladı

Borcu olanlara cumhurbaşkanından müjdeli haber geldi. Tarihin en büyük borç kapatma kredisi başlıyor. Devlet bankaları anında tüm borçlarınızı tek kalemde siliyor. Bulandırma yasası için bu krediyi kullanabileceğiniz gibi diğer bankalara olan borçlarınızı ödemek için de kullanabilirsiniz. Üstelik en uygun faiz oranı ile devlet destekli kredi almak mümkün olacak. Borcu olan herkesi ilgilendiren yeni borç kapatma kredisi Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından verilecek. Aynı gün içinde hesaplara geçecek uzun vadeli olacak. 36 ay vade seçenekleri ile borç kapatma kredisi detayları haberimizde…

Başka bankalardan kredi ve kredi kartı kullanan, geri ödemesinde zorlanan vatandaşlar için devlet bankaları büyük bir kampanyaya imza atıyor. Borcu olan vatandaşlar, Ziraat Bankası VakıfBank ve halkbank'ta borçlarını toplayarak rahat bir nefes alıyor. 3 devlet bankası düşük faizli borç kapatma kredisi ile vatandaşın derdine derman oluyor. Kamu bankalarının borç kapatma kredisinin detayları ortaya çıktı. Üstelik Cumhurbaşkanı onaylı devlet destekli borç kapatma kredisi veriliyor. Tek bir çatı altında borçlarını toplayarak ödemek isteyenler bu fırsatı kaçırmasının. Peki, borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Borç kapatma kredisi vade sayısı kaç? Borç kapatma kredisi kaç ay vadeli? Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank borç kapatma kredisi detayları haberimizde…

2023 BORÇ KAPATMA KREDİSİ VEREN BANKALAR

Bankaları olan krediye de kredi kartı borçlarınızı daha düşük faiz oranı ile taksitlere bölüp ödemek isterseniz kamu bankaları harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan borç kapatma kredisi onayı verdi kamu bankaları da duyuru yaptı. Borç yükünden kurtulmak isteyenler, kamu bankalarına geçerek uzun vade seçenekleri ve uygun faiz oranı ile borç kapatma kredisi kullanabilecek.

Hem kredi kartı borçları hem de kredi borçları için geçerli olan borç kapatma kredisinde vade sayısı 24 aydan 60 aya kadar uzuyor. 3 kamu Bankası bu krediye imkanını sağlıyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank Her daim vatandaşın yanında olurken en uygun faiz oranı ile vatandaşa daha kolay geri ödeme imkanı sunuyor. Borç kapatma kredisi kullanmak isteyenler 3 devlet Bankası'nın kapısını hemen çalabilir.

Borç kapatma kredisi veren bankalar 2023 listesi ve faiz oranları şu şekilde:

BORÇ KAPATMA KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank'ın büyük borç kapatma kredisi kampanyaları devam ederken başvuru şartları da vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Devlet bankaları, devlet destekli borç kapatma kredisi imkanını belirli şartlar doğrultusunda sağlıyor. Aranan şartlar ise şöyle:

Borçlarınızı ödeyemiyorsunuz muhtemelen kredi notunuz düşüktür. Ancak çok riskli seviyelerde olmamalıdır.

Farklı bankalara olan borçlarınızı belgelerle kanıtlamalısınız

Toplam ödenecek kredilerin toplamı 36 ayı geçmemelidir. ( Konut Kredisi İstisna)

Yasal takibe düşmemiş olmanız gerekir.

Talep edilen kredinin taksiti aylık gelirin yarısını aşamaz.

Gerekli görülürse ipotek verilmelidir.

Gelir beyanı gibi istenecek diğer belgeler…

Bu şartları yerine getiren kişiler hemen başvuru yaparak borç kapatma kredisi kullanma şansını elde edebiliyor. başvurular banka şubelerinden T.C kimlik kartı ile birlikte yapılabildiği gibi online bankacılık kanalları aracılığı ile de yapılabiliyor.