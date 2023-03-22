Bu yaşın üstündeki kişilere Aile Bakanlığı 1997 TL yardım parası veriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi olan herkesin imdadına yetişiyor. Bakanlık dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere başvuru yapmaları halinde düzenli sosyal yardım ödemesi veriyor. Maaş gibi hesaplara yatan sosyal yardım parasından faydalanmak için Bakanlığın aradığı şartlara uygun olmak gerekiyor. Aile Bakanlığından bugün yeni sosyal yardım duyurusu da geldi. Belli bir yaşın üstünde olan kişilere aile Bakanlığı, PTT üzerinden 1997 TL maaş ödeyecek. Her ay düzenli olarak hesaplara yatacak maaş için şartlar netleşti.

Aile Bakanlığı Sosyal Yardım ödemeleri ile ilgili yeni bir son dakika açıklaması yaptı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan kişilere her ay düzenli olarak verilen sosyal yardımlardan biri olan yaşlılık aylığı şartları netleşti.65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık aylığı ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Peki, yaşlılık aylığı şartları? Kimler 65 yaş aylığı alabilir? Aile Bakanlığı 65 yaş aylığı alma şartları ve detaylar haberimizde...

HER AY 1997 TL ÖDEME YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2023 sosyal yardım ödemeleri zamlı olarak hesaplara geçmeye devam ediyor. Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanan artış ile birlikte yaşlılık aylığı da zamlı olarak ödenmeye başlandı. Aile Bakanlığının tüm sosyal yardım ödemelerinde artış yaşanırken bakan Derya Yanık ise çok önemli açıklamalarda bulundu. Aile Bakanlığı olarak vatandaşların gelir durumunda iyileştirme yapmak için çalışmaların devam ettiğini belirten bakan yanık, yeni sosyal yardım sinyalleri de verdi.

Sosyal yardım ödemelerine Ocak ayında yapılan zam sonrasında yeni zamlı sosyal yardımlarda ortaya çıktı. Buna göre 65 yaş üstü vatandaşları ödenen yaşlılık aylığı 1997 TL'ye yükselirken %40 ile 60 arasında engeli olan vatandaşlara verilen engelli maaşı 1597 TL'ye, %70 ve üstte engelli olan vatandaşları ödenen engelli maaşı ise 2392 TL'ye yükseldi.

KİMLER YAŞLILIK AYLIĞI ALABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen 65 yaş aylığı ile ilgili başvuru şartları da merak ediliyor. Yaşlılık aylığı almak için bakanlık tarafından aranan şartlar netleşti. 65 yaş üstü olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, emekli olmamak, kendisinin ya da eşinin adına kayıtlı bir mal varlığı bulunmamak, hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücreti üçte birinden az olması yaşlılık aylığı için aranan başvuru şartları arasında yer alıyor.

Yaşlılık aylığı almak için gereken başvuru şartlarını Taşıyan kişiler başvuru işlemlerini e-devlet üzerinden ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile kolayca yapabiliyor. Her ay düzenli olarak ödenen Maaşlar aile Bakanlığı tarafından PTT aracılığı ile vatandaşlara veriliyor.