Bu Yardıma Her Aileden En Az Bir Kişi Mutlaka Başvurmalı! Aile Bakanlığı Açıklama Yaptı

Aile Destek Programı ile dar gelirli ailelerin Haziran 2022 ile Mayıs 2023 tarihleri arasında en fazla 12 ay süreyle kişi başı gelirlerine göre farklı miktarlarda yardım aldığı belirtildi. Aile Destek Programı'na başvuruların e-Devlet Kapısı veya 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve ikamet adresine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden yapılabileceği belirtiliyor.

Bazı Durumlarda Başvurular Kabul Edilmiyor

Türk vatandaşı değilseniz, Mavi Kart sahibiyseniz, Türkiye dışında yaşıyorsanız, 18 yaşından küçükseniz, ailede memur, noter, muhtar veya yurt dışında çalışan bir yakınınız varsa başvurularınız dikkate alınmayacak.

Toplam Ödeme Ne Kadar Olacak?

Uygun hanelerin aldığı yardımın miktarı, gelir aralıklarına ve hanedeki her bir kişinin ne kadar kazandığına bağlıdır. Kişi başına düşen gelir aralıklarına göre aylık kişi başı gelirin 450 TL ve altı olursa 1250 TL, 450 TL üzerinde fakat 911,15 TL altı olursa 1.100 TL, 911,15 TL üzerinde fakat 1372,30 TL altı olursa 950 TL, 1372,30 TL üzerinde fakat 2.835,60 TL altı olursa ise 850 TL ödeme yapılacak.

12 Ay Boyunca Ödeme Yapılacak

Aile Destek Programı'ndan ödemelerin en fazla 12 ay boyunca 850 ile 1.250 TL arasında yapılacağı söylendi. Ayrıca 12 aylık ödeme döneminin son ödemesinin Haziran 2023'te yapılacağı ve ardından destek programının sona ereceği söylendi. Ek olarak https://www.aile.gov.tr/sygm/sayfalar/aile-destek-programi/ web sitesinde destek hakkında daha fazla bilgi bulunmaktadır.

Kredi Notu Düşük Olan Kişiler 50 000 TL Alabilecek

PTT kefili olmayan kişilere de ödeme yapacağını net bir şekilde duyurdu. PTT'den 50.000 TL'lik nakit ödeme talebinde bulunarak para sıkıntılarınızı giderebilirsiniz. PTT 50.000 TL kredi almak için kefil veya kredi notunun iyi olması gerekmeyecek. PTT ve Aktif Bank, insanların ihtiyacı olan nakit paraya hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. PTT yeni kampanyasında faturalarını ödemekte zorlanan kişilere kredi vererek yardımcı oluyor. Hızlı bir şekilde nakit ihtiyacınız varsa, sadece kimliğinizi ibraz ederek bile kredi alabilirsiniz.

Kampanya süresince kişiler kefilsiz ve sadece nüfus cüzdanı ile 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilecek. Üstelik faiz oranları düşük olacağı için insanların 50.000 TL'lik krediyi geri ödemede sıkıntı yaşamayacakları söylendi. 36 ay vadeli 50.000 TL'lik krediyi 3 yılda geri öderseniz siz de bu zorlu ekonomik dönemde mali durumunuzu çok fazla zorlamadan rahat bir şekilde düzenleyebileceksiniz.

PTT Sunduğu 50.000 TL İhtiyaç Kredisi ile İlgili Detayları Paylaştı

Aktif Bank veya PTT'de hesabı olan kişiler, iki kurumun birlikte yürüttüğü kampanyaya kolayca kaydolabilir. PTT hesabınız olmasa bile size en yakın şubeye giderek işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Vatandaşlar sadece kimlik kartları ile 50.000 TL'ye düşük faiz oranı ve 3 yıl vadeli kredi alabiliyor. Herkes kimliğini ibraz ederek hemen şubeden başvuru yapabiliyor. PTT hesabınız onaylanır onaylanmaz 50.000 TL kredi tarafınıza gönderilecektir.

PTT, kredi notu kötü olan ancak acilen paraya ihtiyacı olan kişileri dikkate alarak programı daha da büyüttü. Kredi notu düşük olan kişiler 50.000 TL nakit yardım alabilirler. Bununla birlikte, düşük kredi puanı nedeniyle, borçlunun parayı geri ödemek için yalnızca iki yılı vardır. PTT kredisi ile faturalarınızı hızlıca ödeyebilir, ek olarak dilerseniz acil ihtiyaçlarınızı da istediğiniz gibi karşılayabilirsiniz.