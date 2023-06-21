Bayramdan önce 5000 TL hesaplara geçiyor! Başvuru yapan herkes faydalanacak

Kurban Bayramı öncesinde binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir gelişmenin müjdesi verildi. Konu hakkında merak edilen detaylar araştırılmaya başladı. Başvuru yapan binlerce kişi bayramdan önce 5000 TL ödeme alacak.

Bayram öncesinde binlerce kişiyi sevindiren müjde devlet tarafından verildi. Ödeme detayları ve başvuru şartları açıklandı. Konu hakkında ödemelerin depremzedelere yapılacağı belirtildi. Peki, ödeme alacaklar için aranan başvuru şartları neler?

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi, on binlerce insanın ölümüne, yüz binlerce binanın yıkılmasına neden oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hasar gören 330 bin haneye verilecek kira yardımı için taksitlerin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, “Bu yardımların ilk iki ayını ödedik. Türkiye genelinde 330 bin hane, Malatya’da ise 45 bin 700 hane kira yardımından faydalanıyor. Bu yardımların üçüncü taksitlerini bayramdan önce hesaplarına yatırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Malatya’da çadırda kalan vatandaşların 2 ay içinde konteynerlere taşınacağını söyleyen Bakan Yerlikaya, “Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da başlattığımız konteynerlere klima takma işlemini Malatya’da da hızla gerçekleştireceğiz” dedi.