Bakanlık duyurdu! Kurban Bayramı öncesi hane başına 4000 TL nakit ödeme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı seçim sonrası düğmeye bastı. Bugün yapılan kabini toplantısı sonucunda bakanlıktan nakit destek ödemesi kararı çıktı. Haziran ayında Kurban Bayramı öncesi her haneye 4000 TL nakit destek ödemesi yapılacak. Hane içinde kişi başına düşüren gelire göre verilecek ödemelere başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. T.C kimlik no ve şifre ile e-devlet girişi yaparak Kurban Bayramı öncesi Ödeme için başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ailelere hane başına göre ödeme yapılacak. Buna göre hesaplanan her aileye 4.336 TL’ye kadar nakdi para yardımı ödenecek. İşte detaylar.

BAKANLIKTAN 4.336 TL'YE KADAR ÖDEME

Aile içi geliri 22 bin 664 TL’nin altında olan ailelere düzenli bir şekilde bakanlıktan her ay 4.336 TL’ye kadar ödeme yapılacak. Ödemeler otomatikman hesaplara yatırılacak.

Örneğin; 3 kişilik bir aile iseniz bu 4 bin 336 liralık sosyal yardımdan faydalanmak için, aile içi toplam gelirinizin 16.998 TL veya altında olması gerekmektedir.

Ödemeler başvuru sahibinin belirttiği Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank hesaplarına yatmaktadır.

ŞARTLAR AÇIKLANDI

Bakanlığın ödeyeceği para yardımından engellilik sınıflandırmasına göre tam bağımlı, çocuklar için ‘Çok ileri düzeyde ÖGV’, ‘Belirgin ÖGV’ ve ‘Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)’ ibareli raporu bulunanlar bakım ihtiyacı olan engellisine evinde bakmak isteyenler verilecek. Bunun için bakmakla yükümlülüğü olduğu hasta ve engelleye 8 saat bakım yapması gerekmektedir.

BAŞVURULAR NERELERE YAPILACAK?

Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğüne veya ilçe müdürlüklerine yapılmaktadır. Sonuçlar ise 30 gün içinde e-Devletten açıklanıyor. Evde bakım yardımı ise her ayın 15’i ile 31’i arası hesaplara geçiyor.