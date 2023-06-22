Bakan Işıkhan’dan staj ve çıraklıkta müjde! Emeklilik vakti geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin'den sonra Vedat Işıkhan atandı. Ardından staj ve çıraklık ile ilgili somut bir adım atıldı. Ancak getirilmesi planlanan bu düzenlemeyle beraber çıraklık mağdurlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar staj ve çıraklık mağdurları emeklilik hakkı elde edebilecek mi? İşte tüm detaylar...

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Tgrthaber sitesinde yer alan habere göre; staj ve çıraklık konusunda kapsamlı bir çalışma yapıldığını ve çalışmanın sonuna gelindiğini belirtti. Eski Bakan Vedat Bllgin'in geçmiş dönemlerdeki son açıklamasına baktığımızda çıraklıkla ilgili bir çalışma başlattıklarını belirtmişti. Bakan Bilgin'in başlattığını yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sonlandırdı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin görevinden ayrılmadan hemen önce şöyle bir açıklama yapmıştı:

“Şimdi orada iki ayrı şey var. Bir tanesi muhtelif alanlarda staj yapanlar var. Sayıları çok fazla bunların. Ben de hep o örneği veriyorum diyorum ki ben size 3 stajyer göndereceğim. Bunlar çalışsın. Siz de tamam diyorsunuz. Sonra ortaya sigorta çıkıyor. Böyle bir şey olursa siz işe alır mısınız? Orada yapılan sağlık ve mesleki kazalarından doğabilecek sıkıntılar için yapılan sigorta. Çıraklık okulları ayrı. Onu ayırmamız lazım. Devamlılık gösteren bir iş ilişkisi ise ondaki uygulamada reform yapmamız lazım. Onun sisteme dahil edilmesi gerekir.”

Bu açıklamasıyla beraber çıraklık mağdurlarına yeşil ışık yakmış oldu. Gerekli düzenlemelerin torba yasasında yer alarak çözüme kavuşturulması bekleniyor. Staj mağdurları için henüz net bir açıklama yapılmadı.