ASHB müjdeyi verdi! 12 ay sürecek 3 bin 700 TL yardım başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yeni yardım ödemeleri aralıksız olarak devam ediyor. Seçim sonrasında da bakanlıktan sosyal yardım fırsatları geliyor. Yeni yardım ödemesi az önce duyuruldu. Bu yardımla beraber milyonlarca kişi rahat nefes alacak. Aile Bakanlığı yardım ödemesini hane başına yapacak. 18 yaş üstü herkes yardım parası için başvuru yapabilir. Aile Bakanlığı Sosyal Yardım fırsatları ve başvuru şartları haberimizde…

Geçtiğimiz Ocak ayında, Sosyal Ekonomik Destek (SED) programı memur maaş zammı oranında artırıldı. Bakan Derya Yanık, bu yardım programı kapsamında 434 milyon 39 bin liranın yatırıldığını ve yaklaşık 160 bin çocuğun faydalandığını açıkladı. Bu sayede ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlanmış ve çocukların temel ihtiyaçları karşılanmış oldu.

SED PROGRAMINA NASIL BAŞVURULUR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Ekonomik Destek (SED) programı, çocukların yaş ve eğitim durumlarına bağlı olarak değişen miktarlarda Türk Lirası cinsinden yardım sağlamaktadır. Bu program çerçevesinde:

Okul öncesi çocuklar için 2.059,99 Türk Lirası,

İlköğretim çağındaki çocuklar için 3.090,00 Türk Lirası,

Ortaöğretim çağındaki çocuklar için 3.295,99 Türk Lirası,

Okumayan ortaöğretim çağındaki çocuklar için 2.059,99 Türk Lirası,

Yükseköğretim çağındaki çocuklar için 3.708,00 Türk Lirası,

Kuruluş bakımından ayrılan gençler için 1.648,00 Türk Lirası

ödemeleri yapılmaktadır.

SED yardımına başvurular, şahsen İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine dilekçeyle veya e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabilmektedir. Başvuru sırasında talep edilen belgeler arasında dilekçe, T.C. Kimlik Numarası beyanı, gerektiğinde sağlık raporu veya öğrenci belgesi, iş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler yer almaktadır. Başvuruda bulunanların belgeleri eksiksiz olarak sunmaları gerekmektedir.

SED programıyla ilgili daha fazla bilgi ve başvuru süreci için ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek önemlidir.

SED PROGRAMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

SED hizmetinden faydalanabilmek için şu koşullar gerekmektedir:

Bakım tedbiri kararı alınmış çocuklar: Sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklenmeleri durumunda ailesi veya yakınlarına teslim edilebilecek çocuklar.

Ekonomik zorluk içinde olan korunmaya muhtaç çocuklar: Ekonomik nedenlerle korunmaya muhtaç hale gelecek olan ve bakım tedbiri kararı olmadan ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

Bakım tedbiri sona eren gençler: Bakım tedbiri süresi tamamlanmış gençlerden, iş ve meslek edinme kurslarına devam eden veya desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olanlar.

Acil yardıma ihtiyaç duyan çocuklar: Felaket, doğal afet, hastalık veya kaza sonucu temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile ameliyat gerektiren veya hayati tehlike arz eden durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

SED başvuruları, ilgili yönetmelik çerçevesinde değerlendirilir ve uygun görülen talepler desteklenir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Ekonomik Destek (SED) programı, çocukların yaş ve eğitim durumlarına göre farklı miktarlarda nakdi yardım sağlamaktadır. Bu program, ailelere ekonomik destek sağlayarak çocukların ihtiyaçlarını karşılamalarına ve daha iyi bir yaşam sürdürebilmelerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

SED yardımına başvuru süreci oldukça kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Başvurular, E-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabilmektedir. E-Devlet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çeşitli kamu hizmetlerine elektronik olarak erişebildiği bir platformdur. Bu platform aracılığıyla SED yardımı için başvuruda bulunmak da mümkündür.

E-Devlet üzerinden SED yardımı başvurusu yapmak için öncelikle bireylerin E-Devlet şifresi veya mobil imza gibi kimlik doğrulama yöntemlerine sahip olmaları gerekmektedir. Ardından E-Devlet üzerinden Sosyal Yardımlar ve Hizmetler başlığı altında yer alan SED başvuru sayfasına erişim sağlanabilir.