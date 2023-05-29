Asgari ücretli, memur ve emekli zammı için son viraj! Rakamlar belli oldu

Ülkemizde her ay başında açıklanan enflasyon verileri ile hayat pahalılığı artarken vatandaş geçim sıkıntısına düşüyor. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin sonuçlanmasıyla asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına zam araştırması başladı. 2023 yılının ilk 6 ayında açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak zamlar şimdiden merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

ENFLASYON ZAM ORANINI BELİRLEYECEK

Türkiye'de sık sık gündeme gelen maaş zamlarına dair geçtiğimiz dönemlerde açıklamalar yapıldı. 14 Mayıs seçimleri ve 28 Mayıs ikinci tur seçimleriyle zam beklentileri yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıyla birlikte 13'üncü Cumhurbaşkanı olarak YSK tarafından ilan edildi.

Seçim öncesinde maaşlara dair zam vaatleri gündemde yer aldı. 2023 yılı başında zamlanan asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşları temmuz ayında ara zam alması bekleniyor. Fakat temmuz ayı öncesinde en düşük emekli maaşı zamlanarak 7 bin 500 TL oldu. Temmuz ayında yeni zamlar bekleniyor.

Emekli maaşlarındaki makas aralığının kapanması adına maaş zamlarına, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerinde kademeli bir şekilde zam sağlanacak. Zamlarda 10 bin-15 bin TL arasına yüzde 45, 15 bin-20 bin TL arasına yüzde 40 ve 20 bin TL üzeri maaş alanlara yüzde 35 oranında zam yapılması gündemde yer alıyor.

YENİ MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI

Temmuz ayı ile birlikte memur ve memur emekli maaşlarında güncellemeye gidiyor. Günümüzde 11 bin 848 TL olan en düşük emekli maaşı temmuz ayında 22 bin TL'ye yükseleceği açıklanmıştı.

Günümüzde 7 bin 901 Tl alan memur emeklisi maaşı ise aynı oranda yükselmesi halinde 14 bin 671 TL olması bekleniyor. Memur maaşının 22 bin TL olması halinde tüm maaşlara kademeli bir şekilde seyyanen zammın yansıyacağı belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM

Zam sürecinin en dikkat çeken noktalarından birisi de asgari ücret zammı oldu. Milyonlarca işçinin yakından takip ettiği zam detayı haziran ayı ile birlikte yapılan toplantılar sonucunda belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir araya gelmesiyle asgari ücret için ara zam belirlenmiş olacak.

2023 yılının ilk 6 ayında yer alan enflasyona göre belirlenecek asgari ücret zammı için öngörüler yüzde 30-40 arası olduğu dikkat çekiyor. Asgari ücret günümüzde 8.506 TL olurken zam sonrasında 11 bin TL'ye yaklaşması bekleniyor.