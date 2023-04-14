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Asgari ücrete yüzde 40 ek zam! Bekleyiş bitti çalışanlar sevinçten uçacak

Asgari ücrete yüzde 40 ara zam müjdesi geldi. Milyonlarca çalışanın meraklı bekleyişi nihayet bitti. Asgari ücrete seçim zammı bombası patladı. Üstüne bir de bayram ikramiyesi var.

Asgari ücrete yüzde 40 ek zam! Bekleyiş bitti çalışanlar sevinçten uçacak

Asgari ücretle çalışanlar uzun süreden beri seçim öncesi zam beklentisi içinde. 14 Mayıs seçimlerine doğru geri sayım devam ederken asgari ücrete ara zam gelecek mi gelmeyecek mi soruları da yanıt bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Geçtiğimiz günlerde bu konuda açıklama yapmış ve zam için Temmuz ayına işaret etmişti. Ancak asgari ücretle çalışanlara müjde erken geldi. Asgari ücrete seçim zammı müjdesi verilecek. AK Parti bu yönde çalışmalarına çoktan başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram sonrası asgari ücretliye sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Üstelik asgari ücretle çalışanlar için bir müjde daha var.

7 milyondan fazla asgari ücretle çalışan hükümetten seçim öncesi maaş zammı istiyor. En düşük emekli maaşına yapılan artışla birlikte geçim sıkıntısı çeken asgari ücretle çalışanlar da zam beklentisi içine girmişti. Özellikle Ramazan Bayramı öncesinde asgari ücretlilerin umutları son derece yüksekti ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan zam için temmuz ayını işaret etmişti. Fakat Asgari ücretlilerin bir süredir devam eden ısrarı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına talimat verdi. Asgari ücret zammının Temmuz ayında değil Mayıs ayında yapılması için AK Parti'de yoğun bir Mesai başladı. Asgari ücret zam oranı kulislerden sızdı. Asgari ücrete %40 oranında zam planlanıyor.

ASGARİ ÜCRETE %40 ZAM YAPILMASI PLANLANIYOR

Yükselen enflasyon ve düşen Alım gücü nedeniyle yılbaşında 8.500 TL'ye çıkan asgari ücret adeta eridi bitti. Çalışanlar aldıkları maaşlarla geçinmekte ne yazık ki zorluk çekiyor. Bu durumda da asgari ücrete ara zam gelmesi için sosyal medya üzerinden hükümeti etiketleyerek destek talebinde bulunuluyor. Özellikle yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi asgari ücretlilerin bu yönde istekleri son derece yoğun olmuştu. Asgari ücrete ara zam yapılması ve bunun da Bayramı öncesinde olması isteniyordu fakat cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Temmuz ayını işaret etmişti.

CUMHURBAŞKANI ARA ZAM İÇİN TALİMAT VERDİ

Asgari ücretli çalışanların maaşlarına yapılacak olan zamma ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına talimat verdi. Asgari ücrete zammın mayıs ayına yetişmesi için yoğun bir çalışma temposu başladı. Gelen ilk bilgilere göre ise asgari ücret zammı için Masadaki ilk rakam %40 oranında artış oldu. Yani asgari ücrete %40 zam yapılması planlanıyor. Üstelik asgari ücretle çalışanlar için bir müjdede bayram ikramiyesi olacak. Her ne kadar Ramazan bayramına yetişmese de Kurban Bayramı öncesi asgari ücretlilere de bayram ikramiyesi verilmesi planlanıyor.

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