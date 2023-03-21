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Asgari ücret Mayıs ayında 11 bin TL oluyor! İşçilere bayram ikramiyesi müjdesi de var

Asgari ücretli çalışan milyonlara müjde. 14 Mayıs seçimleri öncesi asgari ücret zammı kesinleşti. Yeni asgari ücret Mayıs ayında 11.000 TL oluyor. Üstelik Asgari ücretli çalışanlara bayram ikramiyesi müjdesi de geliyor.

Asgari ücret Mayıs ayında 11 bin TL oluyor! İşçilere bayram ikramiyesi müjdesi de var

2023 yılı yeni asgari ücret Aralık ayında yapılan asgari ücret tespit Komisyonu toplantıları ile birlikte belirlenmişti. Milyonlarca Asgari ücretli çalışana %54 oranında zam yapılırken yeni zamlı asgari ücret ise 8.500 TL'ye yükselmişti. Asgari ücretliler yapılan zam oranlarından memnun kaldı. Ancak enflasyon durmadı ve her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bu durumda da milyonlarca asgari ücretli çalışanın beli bükülüyor.

Asgari ücretli çalışanlar için yeni bir son dakika müjdesi geldi. Yaklaşan genel seçimler asgari ücret zammı olarak geri dönecek. AK Parti hükümeti çalışmaya başladı bile. 14 Mayıs seçimleri öncesi asgari ücrete ara zam yapılacak. Tam 7 milyon çalışan asgari ücret zammı ile birlikte Sevinç çığlıkları atarken bir müjde daha var. Üstelik bu defa Müjde nisan ayında gelecek. Uzun zamandan beri beklenen asgari ücretliye bayram ikramiyesi hayalleri gerçek oluyor. Asgari ücretle çalışanların cebine emekliler gibi bayram ikramiyesi de girecek.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON DAKİKA GELİŞMESİ

Milyonlarca Asgari ücretli yaklaşan genel seçimler öncesi asgari ücrete ara zam son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Birçok uzman asgari ücrete zam hayallerinin gerçeğe dönüşeceğini söylüyor. Üstelik bu konuda tahminlerde yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklarken yaptığı açıklamalardan yola çıkan uzmanlar seçim öncesinde asgari ücret zammı geleceğine kesin gözüyle bakıyor. Üstelik asgari ücrete yapılacak olan zammın oldukça yüksek olacağı da tahmin ediliyor. Uzmanlar tarafından beklenen yeni asgari ücret 11 bin TL'ye kadar yükselecek. Özellikle Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketiyle birlikte ekonomi ciddiye anlamda zarar görürken AK Parti hükümetinin seçim öncesi Başka çaresi olmadığı düşünülüyor. O sebeple asgari ücretliye beklediği zaman müjdesi verilecek. Mayıs ayında zamlı Maaşlar ödenecek.

ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?

AK Parti hükümetinin asgari ücretliye vermek istediği bir müjde daha var. Bugüne kadar SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi ile dul ve yetim aylığı alanlara ödenen Bayram ikramiyelerinin Asgari ücretli içinde ödenmesi gündemde. Şu anda Asgari ücretle çalışanlara iş verenleri tarafından tercih edilmesi durumunda bayram ikramiyesi veriliyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi halinde bu defa Asgari ücretli çalışanlara devlet eliyle Bayram ikramiye söylenecek. 14 Mayıs seçimlerinin asgari ücretliye bayram ikramiyesi konusunda da Milat olacağı düşünülüyor.

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