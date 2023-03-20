A101'den müthiş indirim! Tam bir hafta sürecek: Ayçiçek yağı, peynir, toz şeker, süt, salça bakliyat fiyatları düştü

Ekonomik fiyatlı ürünleri ile müşterilerine dev fırsatlar sunan a101'de kampanyaların ardı arkası kesilmiyor. Her hafta indirimli ürünler kataloğunu tüketicilerle buluşturan ünlü Marketler Zinciri yeni Haftaya da bomba gibi başladı. A101 marketin yeni indirimi kampanyası ile birlikte Ramazan ayı indirimleri de netleşmiş oldu. A101'in yeni kataloğu içerisinde yine yok yok. Bu hafta A101 markete giden herkes Hem karlı çıkacak hem de kaliteli ürünlere ulaşma imkanını elde edecek. Peki, A101'de hangi ürünler indirimde? A101 aktüel kataloğu ile bu hafta neler geliyor?

Milyonlarca tüketici tarafından her hafta merakla takip edilen A101 yeni aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat garantisi ile her hafta tüketiciye hizmet veren A101 market bu haftada bir hafta boyunca devam edecek dev fırsatlarını paylaştı. a101'de bu hafta onlarca indirimli ürün raflara gelecek. Peki, a101'de neler var? A101 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte A101 market indirimli fiyat listesi…

A101'DEN ANNE BABALARA ÖZEL KAMPANYA

A101 market herkese ekonomik alışveriş imkanı sunarken özellikle bebek sahibi olan ailelere özel ürünlerde getiriyor. Bu hafta A101 market raflarında anne babaların yüzünü güldürecek büyük indirimler var. Yeni A101 kataloğu ile raflara gelecek yeni indirimli ürünler şöyle:

Aptamil devam sütü çeşitleri 89.90 TL

Sütaş / Ekici tam yağlı süzme peynir 1 kg 89.50 TL

Birşah laktozsuz süt 1 litre 18.50 TL

Nesquik çokokare çikolatalı tahıl gevreği 22.90 TL

Nimet lavaş 12’li 18.90 TL

Wawa bütün dilimli ton balığı 45.90 TL

Sana tereyağı lezzetli margarin 12.90 TL

Perwoll sıvı deterjan 3 litre 79.90 TL

Ariel toz deterjan 9 kg 200 TL

Spon Jumbo boy çöp torbası 23.50 TL

A101'DE İNDİRİMİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Hafta sonu kampanyasında özel ürünlerini tüketicilerle buluşturan A101 market 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde de ekstra indirimli ürünleri sizlere sunuyor. Tam bir hafta boyunca geçerli olacak A101 haftanın yıldızları kampanyasında 10 TL ve üstü alışverişlerde daha da uygun fiyatlı olacak ürünler şu şekilde:

Nestle 1927 çikolata paketi 4x60 g 34.95 TL

Yayla Osmancık yerli pirinç 1000 g 29.90 TL

Elinizi çabuk tutun A101 marketin stoklarla sınırlı indirimli ürünlerini kaçırmadan yakalayın.