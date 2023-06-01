GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

7 bin 500 TL yardım az önce açıklandı! Dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi müjde geldi

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelere devletten bayram öncesi yardım müjdesi geldi. Bayram öncesi 7500 TL yardım yapılacak. Aile Bakanlığı başvuru şartlarını bu sabah duyurdu.

7 bin 500 TL yardım az önce açıklandı! Dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi müjde geldi

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileleri için Kurban Bayramı öncesi devlet para musluklarını açtı. Bu sabah saatlerinde Aile Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İhtiyaç sahibi hanelere tam 7500 TL yardım ödemesi yapılacak. Bakanlık bu ödemeyi PTT üzerinden sağlayacak. Başvuru şartları ve detaylar da aile Bakanlığı tarafından aktarıldı. e-devlet başvuru ekranı bu gün itibariyle açıldı. Aile Bakanlığı bayram öncesi yardım parası şartları ve detaylar haberimizde…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli bir yardım duyurusu yaparak, tek seferliğe mahsus bir nakit yardım sağlayacağını açıkladı. İşte başvuru şartları ve koşullar...

Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruya göre, muhtaç durumda olan ve geçim sıkıntısı çeken ailelere tam 7.500 TL destek verileceği belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özellikle son dönemde artan zamlarla birlikte dar gelirli ve geçim sıkıntısı yaşayan ailelere farklı başlıklar altında yardımlar yapıyor. Asgari ücrete yapılan zamların ardından da bu desteklerde artışa gidilmiştir.

NAKİT DESTEĞİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, bu yardım tek seferliğe mahsus olacak ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılacaktır. Bu destekle birlikte, belirli şartları karşılayan ve geçim sıkıntısı yaşayan ailelere 7.500 TL nakit yardım sağlanacak.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FATURASI YARDIMI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gerçekleştireceği nakit yardımı özellikle elektrik ve doğalgaz alanlarında yapılacak. Bakanlık, doğalgaz yardımının aylık olarak 900 TL ile 2.500 TL arasında değişeceğini, elektrik yardımının ise aylık 106 TL ile 206 TL arasında değişeceğini duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin bu yardımdan faydalanabilmeleri için başvuru formunu doldurmaları gerektiğini belirtti. Formu dolduran vatandaşlar, kimlik numaraları ve fatura bilgileriyle birlikte PTT şubelerinden yardım ödemelerini alabilecekler.

Bu yardım duyurusu, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan desteklerin devam ettiğini ve onlara geçici bir maddi rahatlama sağlamayı hedeflediğini göstermektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu tür yardımlarıyla sosyal devlet anlayışının gereğini yerine getirdiği ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye çalıştığı ifade edilmektedir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Memur ve emekliye akşam müjdesi! Yeni zam oranı yüzde 50 oldu Memur ve emekliye akşam müjdesi! Yeni zam oranı yüzde 50 oldu
Asgari ücret zammı tarihi belli oldu! Asgari ücretliye sevindirici haber geldi Asgari ücret zammı tarihi belli oldu! Asgari ücretliye sevindirici haber geldi
Gece yarısı geliyor! Araç sahiplerine kontak kapattıracak OKKALI ZAM az önce açıklandı Gece yarısı geliyor! Araç sahiplerine kontak kapattıracak OKKALI ZAM az önce açıklandı
Emekliye müjdeler! Bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihi açıklandı Emekliye müjdeler! Bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihi açıklandı
TBMM onayladı! Emekliye 100 bin TL destek ödemesi verilecek TBMM onayladı! Emekliye 100 bin TL destek ödemesi verilecek
Bakanlık duyurdu! Kurban Bayramı öncesi hane başına 4000 TL nakit ödeme Bakanlık duyurdu! Kurban Bayramı öncesi hane başına 4000 TL nakit ödeme
SON HABERLER
Dolar 35 TL olacak dendi İslam Memiş uyardı: Sakın o tuzağa düşmeyin Dolar 35 TL olacak dendi İslam Memiş uyardı: Sakın o tuzağa düşmeyin
Gece yarısı geliyor! Araç sahiplerine kontak kapattıracak OKKALI ZAM az önce açıklandı Gece yarısı geliyor! Araç sahiplerine kontak kapattıracak OKKALI ZAM az önce açıklandı
Tapusu olanlar dikkat! Son çağrı yapıldı: Geç kalana rekor ceza var Tapusu olanlar dikkat! Son çağrı yapıldı: Geç kalana rekor ceza var
7 bin 500 TL yardım az önce açıklandı! Dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi müjde geldi 7 bin 500 TL yardım az önce açıklandı! Dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi müjde geldi
Acil nakit lazımsa hemen başvurun! 12, 24, 36 ay vadeli 50.000 TL düşük faizli kredi desteği veriliyor Acil nakit lazımsa hemen başvurun! 12, 24, 36 ay vadeli 50.000 TL düşük faizli kredi desteği veriliyor
Bakanlık duyurdu! Kurban Bayramı öncesi hane başına 4000 TL nakit ödeme Bakanlık duyurdu! Kurban Bayramı öncesi hane başına 4000 TL nakit ödeme
Emekliye müjdeler! Bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihi açıklandı Emekliye müjdeler! Bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihi açıklandı
Memur ve emekliye akşam müjdesi! Yeni zam oranı yüzde 50 oldu Memur ve emekliye akşam müjdesi! Yeni zam oranı yüzde 50 oldu