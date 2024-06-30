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15 milyon 100 bin emekliye müjde var! Maaş alan emeklilere 20.000 TL ödenecek!

15 milyon 100 bin emekliye müjde var! Maaş alan emeklilere 20.000 TL ödenecek!

15 milyon 100 bin emekliye müjde var! Maaş alan emeklilere 20.000 TL ödenecek!

15.000.000 emeklinin beklediği yeni nakit kampanyası haberi 20.000 tl olarak duyuruldu. Nakit ihtiyacı olan tüm emekliler için başlatılacak olan bu yeni kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere Ziraat Bankası ve diğer 2 kamu bankası olan vakıfbank ve Halkbank üzerinden de işlemler gerçekleştirileceği açıklandı. 
 
Emekli maaşınızı Ziraat Bankası vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için bu bankaların şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden işlemlerinizi yapabilir ve ihtiyaç kredisi başvurunuzu hemen aynı gün içinde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden maaş alan emeklilere verilecek olan bu 20.000 tl nakit kredi daha önce kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmış olan bireysel emekli müşterilerine ve maaş müşterilerine verilmektedir. 
 
Ssk veya bağ kur üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesaplarını kredi olarak kullanmak için Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarını taşımak istiyorsanız sizlere daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredileri verildiği gibi aynı zamanda emekli promosyonları imkanlarından da faydalanmanızı olanak sağlanmaktadır.  

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