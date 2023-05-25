12 ay para yardımı verilecek! Asgari ücretli, emekli ve dar gelirliye tam 15.000 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yardım parası ve destek ödemeleri devam ediyor. Bu sabah yeni duyuru geldi. Tam 12 ay boyunca yardım ödemesi yapılacak. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olanların yanı sıra Asgari ücretli ve emekli için de yardım var. Gelir kriterine uygun olan herkes başvuru yaparak bakanlıktan bu ödemeyi alabiliyor. Aile Bakanlığı'nın yeni yardım ödemesi ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. Başvuruları devletten yapılacak ödemeler PTT ya da Ziraat Bankası'ndan alınacak. Aile Bakanlığı son dakika yardım parası kararı ve detaylar haberimizde…

Asgari ücretle geçinemeyen aileler, gelir durumu düşük olanlar ve diğer vatandaşlara 12 ay boyunca para yardımı sağlanacak. Bakanlık zamlı ödemelere çoktan başladı. e-Devlet'ten başvuru yapanlara düzenli ödeme yapılıyor.

Bakanlık kaynaklı yapılan desteklere bir yenisi daha eklenmişti. Bu yardım parasında ise ödemeler 12 ay boyunca düzenli olarak sağlanıyor. Aileler, geçinmekte problem yaşıyor ise başvuru yaparak bir an önce ödemelerine kavuşabilir. Kişi başına düşen gelir bu çerçevede fazlasıyla önemlidir. Gelir durumunuza göre sizlere yapılacak ödemeler de değişkenlik gösteriyor.

PARA YARDIMLARI BAŞLADI

Para yardımları, genel olarak düşük gelirli ailelere sağlanmaktadır. Eğer birkaç kişilik ailede kişi başına düşen gelir beklentilerin de altında ise en yüksek miktardan ödeme yapılır. Ancak gelir durumu bir tık daha iyi olanlara yapılacak yardım parası miktarı da ona göre azalabilir. Aile Destek Programı çerçevesinde binlerce aileye aktif olarak ödeme yapılmaktadır. Sizler de bu aileler arasına dahil olmak isterseniz yapmanız gereken şey basit.

e-Devlet üzerinden yapacağınız başvuru sonrasında ödemenizi hemen alabileceksiniz. Üstelik Aile Destek Programı kapsamında vatandaşların ihtiyacı karşılanıyor. Önce e-Devlet resmi internet sitesine giriş yapın. Sonra ise arama kısmına Aile Destek Programı yazın ve başvuru formuna gelin. Başvurunuzu tamamladıktan sonraki süreç içerisinde sizler de kabul edilirseniz aylık olarak ödemenizi alacaksınız.

ÖDEMELER GELİRE GÖRE DEĞİŞİYOR

Aile Destek Programı çerçevesinde ne kadar ödeme yapılıyor merak ediyorsanız işte güncel ödeme listesi:

Kişi başına düşen gelir 450 TL ve altı olduğun 1250 TL ödenmektedir.

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL ödenmektedir.

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı olması durumunda 950 TL ödenmektedir.

1372,30 TL üzeri ─ 2.835,60 TL’den az olması durumunda 850 TL ödenmektedir.