GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

10 yıllık sigortalıya erken emeklilik müjdesi! Sigorta girişiniz bu tarihlerdeyse kapsama dahilsiniz

Emeklilikte en önemli şartlardan biri de sigorta giriş tarihi. Erken emeklilikte de sigorta giriş tarihi büyük önem taşıyor. 10 yıllık sigortalı çalışanlar için müjdeli haber geldi. Bazı şartların sağlanması halinde erken emeklilik kapısı açılabiliyor.

10 yıllık sigortalıya erken emeklilik müjdesi! Sigorta girişiniz bu tarihlerdeyse kapsama dahilsiniz

10 yıllık sigorta girişine sahip olanlar için erken emeklilik müjdesi geldi. Bu kişiler için bazı durumlarda erken emeklilik kapısı açılabiliyor. Belirlenen bu şartları karşılayanlar emeklilik kapsamına girme hakkı kazanabiliyor. Bu konunun gündeme gelmesiyle birlikte onlarca sigortalı çalışan konunun detaylarını araştırmaya başladı. Bu konuda en önemli ve ilk detay sigorta başlangıç süresi ce işe giriş tarihi. Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde…

Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler ‘yaştan emekli’ olabilir.

Normal emekli olamamış ancak yaşı ilerlemiş birde prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.

İŞE GİRİŞ TARİHİ ÖNEMLİ

Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılaşıyor. 9 Eylül 1981’den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir. Diğer yandan 9 Eylül 1976’dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilir.

Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yılla, yani 3600 günle emekli olma hakkına sahip. Ancak bunun için aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da söz konusu. Diğer yandan daha geç sigortalı olan kişilerin yaş haddinde de yükselme olur. Örneğin ilk kez 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olmuş bir erkek çalışan 3600 gün primini 1 Ocak 2018’de doldurmuşsa 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurmak şartıyla yaştan emekli olabilecektir.

Diğer yandan 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan kişiler için yaştan emeklilikte 3600 gün prim yeterli olmuyor.

Bu kişilerin yaştan emekli olabilmeleri için 4500 gün prim yani 12 buçuk yıl çalışmış olma, 25 yıl sigortalılık ve kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Dolayısıyla yaştan emeklilik şartları herkes için farklı olabiliyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Uzman isim açıkladı! Şimdi Euro ve Dolar alanlar tehlikede Uzman isim açıkladı! Şimdi Euro ve Dolar alanlar tehlikede
Asgari ücretli işçiye yüzde 55 zam! Az önce imzalandı Asgari ücretli işçiye yüzde 55 zam! Az önce imzalandı
10 yıllık sigortalıya erken emeklilik müjdesi! Sigorta girişiniz bu tarihlerdeyse kapsama dahilsiniz 10 yıllık sigortalıya erken emeklilik müjdesi! Sigorta girişiniz bu tarihlerdeyse kapsama dahilsiniz
Hızla yükseliyor! Özgür Demirtaş’tan kritik dolar çıkışı! Büyük bir hata diyerek Bakan Mehmet Şimşek’e seslendi Hızla yükseliyor! Özgür Demirtaş’tan kritik dolar çıkışı! Büyük bir hata diyerek Bakan Mehmet Şimşek’e seslendi
Emeklinin cebi o tarihte dolacak! Bayram ikramiyesi ve zamlı maaş ödeme tarihleri açıklandı Emeklinin cebi o tarihte dolacak! Bayram ikramiyesi ve zamlı maaş ödeme tarihleri açıklandı
Akaryakıta 3'lü zam! Gece yarısı benzin, motorin, LPG fiyatları arşa çıkacak Akaryakıta 3'lü zam! Gece yarısı benzin, motorin, LPG fiyatları arşa çıkacak
SON HABERLER
Memura dev rakam konuşuluyor! Yüzde 45’i katlayacak oran açıklandı Memura dev rakam konuşuluyor! Yüzde 45’i katlayacak oran açıklandı
Asgari ücretli işçiye yüzde 55 zam! Az önce imzalandı Asgari ücretli işçiye yüzde 55 zam! Az önce imzalandı
Hızla yükseliyor! Özgür Demirtaş’tan kritik dolar çıkışı! Büyük bir hata diyerek Bakan Mehmet Şimşek’e seslendi Hızla yükseliyor! Özgür Demirtaş’tan kritik dolar çıkışı! Büyük bir hata diyerek Bakan Mehmet Şimşek’e seslendi
E-Devlet başvuruları açıldı! 18-25 yaş arası gençler 3 gün içinde başvuru yapabilir E-Devlet başvuruları açıldı! 18-25 yaş arası gençler 3 gün içinde başvuru yapabilir
10 yıllık sigortalıya erken emeklilik müjdesi! Sigorta girişiniz bu tarihlerdeyse kapsama dahilsiniz 10 yıllık sigortalıya erken emeklilik müjdesi! Sigorta girişiniz bu tarihlerdeyse kapsama dahilsiniz
Akaryakıta 3'lü zam! Gece yarısı benzin, motorin, LPG fiyatları arşa çıkacak Akaryakıta 3'lü zam! Gece yarısı benzin, motorin, LPG fiyatları arşa çıkacak
Emeklinin cebi o tarihte dolacak! Bayram ikramiyesi ve zamlı maaş ödeme tarihleri açıklandı Emeklinin cebi o tarihte dolacak! Bayram ikramiyesi ve zamlı maaş ödeme tarihleri açıklandı
Uzman isim açıkladı! Şimdi Euro ve Dolar alanlar tehlikede Uzman isim açıkladı! Şimdi Euro ve Dolar alanlar tehlikede