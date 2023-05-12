Sigara satışı yasaklanıyor! Tiryakiler bu haberle yıkılacak

Son dönemde sigara tiryakileri için olumsuz haberler geldi. Birçok ülke, sigara kullanımını azaltmak ve toplum sağlığını korumak amacıyla sigara satışını ve kullanımını kısıtlayan düzenlemeler yapmaktadır. Bu bağlamda, bazı ülkelerde sigara satışına yasaklar getirilmesi gündeme gelmektedir.

Sigara satışının yasaklanacağı alanlar genellikle kamusal alanlar ve kapalı mekanları içerebilir. Bu alanlar arasında halka açık parklar, plajlar, spor sahaları, okul bahçeleri, otobüs durakları, tren istasyonları, havaalanları ve restoranlar gibi yerler bulunabilir. Bu tür alanlarda sigara kullanımının yasaklanması, pasif içicilik riskini azaltmayı, çocukların ve gençlerin sigaraya başlama ihtimalini düşürmeyi ve genel olarak toplumun sağlığını korumayı hedeflemektedir.

SİGARA YASAĞI GELİYOR

Portekiz'de Tütün Yasası'na yeni düzenlemeler getirilerek halk sağlığını teşvik etmeyi amaçlayan bir tasarı, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek meclise gönderildi. Hükümet yetkilileri, sigara tüketimini azaltmak ve sigaraya erişimi kısıtlamak için gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı. Bu kapsamda, sigara satışının açık alanlarda yasaklanması gibi değişiklikler tasarıda yer alıyor.

Portekiz'deki sol hükümet, hazırladığı yasa tasarısıyla sigara içme ve satışına karşı yeni yasaklar getirmeyi planlıyor. Tasarı, sigara satış makinelerinin kaldırılması da dahil olmak üzere sigara içimine ve satışına çeşitli kısıtlamalar getiriyor.

SİGARA YASAKLANIYOR

Tasarıya göre, bu yıldan itibaren okul, üniversite, hastane gibi kamu binalarının yakınlarındaki açık alanlarda sigara içmek yasaklanacak. 2025'ten itibaren ise bar, restoran, havaalanı, konser salonu, fuar ve sergi alanları gibi yerlerde sigara satış makineleri kaldırılacak.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlığı Teşvik kurumundan sorumlu Devlet Sekreteri Margarida Tavares, sigara içmeye izin verilen yerlerin sınırlı olduğunu belirterek, "2040'a kadar sigarasız bir nesil yaratmak istiyoruz ve bunun mümkün olduğuna gerçekten inanıyoruz" dedi. Ancak cezaevleri gibi bazı yerler sigara yasağından muaf tutulacak.

Tasarının hızla mecliste görüşülerek kabul edilmesi ve 23 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanıyor. 2007'de yürürlüğe giren Tütün Yasası'nın ardından Portekiz'deki sigara içenlerin sayısında önemli bir düşüş olduğu belirtiliyor.

Porto Üniversitesi Kamu Sağlığı Enstitüsü'nün yayımladığı araştırmaya göre, 13 yaşındaki gençler arasında sigara içme deneme oranı 2003'te %19,9 iken 2018'de %3,9'a gerilemiştir. Ayrıca, Portekiz'deki sigara içme oranı 2006'da %20,9 iken 2019'da %19'a düşmüştür.