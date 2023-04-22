MEB’den kritik açıklama! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencileri ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. 9 Mayıs 2023 tarihi itibariyle kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerinden belgeleri alabilecekleri belirtildi. Konu hakkındaki araştırmalar devam ediyor. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

14 Ocak-9 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılan BİLSEM sınavlarının sonuçları belli oldu. MEB bünyesinde yapılan sınavların ön değerlendirme, uygulama sonuçları açıklanırken öğrenciler de sonuçları hakkında araştırmalarına devam ediyor. MEB tarafından yapılan açıklama kapsamında belgelerin okul müdürlüklerinden alınabileceği belirtildi. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

MEB AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan bilsem sınavları için sonuçların 9 Mayıs 2023 tarihinde alınabileceği belirtildi. MEB açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“14 Ocak - 9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ön değerlendirmede genel zihinsel yetenek alanı için "Zihinsel Performans Değerlendirme Testi", resim yetenek alanı için "Görsel Algı Testi", müzik yetenek alanı için "Müzikal Yatkınlık Testi" uygulandı.”

Ön değerlendirme kapsamında uygulamalardan belirlenen baraj puanını alan öğrencilerin bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazandığı belirtildi. Öğrencilerin 9 Mayıs 2023 tarihinden itibaren giriş belgelerinin kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabileceği belirtildi. Bireysel değerlendirme uygulamaları kapsamında her yetenek alanı için ayrı değerlendirme yapılacağı ve değerlendirmelerin 15 Mayıs 2023 tarihinde başlayacağı duyuruldu.

Bireysel değerlendirme sonucu kapsamında bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin eğitimlerine 2023-2024 eğitim öğretim yılında başlayacağı aktarıldı. Deprem bölgesinde yer alan ve diğer bölgelere nakil giden ve randevusu 6 Şubat tarihinden sonra olan öğrencilerin genel Zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları 6 Mayıs 18 haziran tarihleri arasında resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları ise 08 - 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN ÖĞRENİLECEK?

Bilim ve sanat merkezlerine geçiş yapmak isteyen öğrenciler yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2 ve 3 sınıf öğrencilerine yönelik ön değerlendirme uygulamaları kapsamında 14 Ocak-9 Nisan 2023 tarihleri arasında genel zihinsel yetenek alanı için “Zihinsel Performans Değerlendirme Testi”, resim yetenek alanı için “Görsel Algı Testi” ve müzik yetenek alanı için “Müzikal Yatkınlık Testi”ne katılacak. Sınava katılan öğrencilerin hak kazanması durumunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre belirlenen taban puanlar ile yerleştirme yapılacak.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin giriş belgeleri 9 Mayıs 2023 tarihinde kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınacak. Bireysel değerlendirme sonucu ile birlikte yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim almaya başlayacak.