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Kiracılara kötü haber! Ev sahibi haklı bulunuyor!

Kiracılar için kötü bir haber geldi. Ev sahibi haklı bulunuyor, kiracılar evi boşaltmak zorunda kalabilir. İşte kiracı ve ev sahipleri arasındaki duruma dair detaylar...

Kiracılara kötü haber! Ev sahibi haklı bulunuyor!

Özellikle son bir senedir artan kiraların ardından sık sık kiracılar ile ev sahipleri arasında anlaşmazlıklar meydana geliyor. Bunun en büyük sebebi orantısız bir şekilde kiralara zam yapılması oldu. Kiracı oturduğu evde bu kadar zammı istemezken, ev sahibi de evini boşalttırıp yeni kiracıya zamlı şekilde vermek istiyor. 


Kiralardaki dengesizliğin ardından mahkemede sonuçlanan bir kiracı ve ev sahibi tartışmasına emsal karar çıktı. Bu emsal karar ise en çok kiracıyı üzecek. İşte kiracıların aleyhine olan o emsal karara dair ayrıntılar... 


KİRACI - EV SAHİBİ ANLAŞMAZLIĞI MAHKEMEYE TAŞINDI 


İstanbul’da yaşanan kiracı ile ev sahibi arasındaki problem mahkemeye taşındı. Kiracının aleyhine sonuçlanan mahkemedeki karar emsal niteliğinde oldu. Benzeri durumlarda artık ev sahipleri haklı bulunacak. Peki, ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? Hangi sebeple kiracı evden çıkarılabilir? Aidatın gecikmesi tahliye edilmeye sebep olur mu? 


Esenyurt’ta yaşayan kiracı aidatlarını ödemediği için ev sahibi ile münakaşaya girdi. Bu emsal niteliğinde olan kararda öncelikle kiracı kendisine gelen icra takibi ile 30 gün verilen ödeme süresine itimat etmedi. Ardından mahkeme sürecine giren kiracı ile ev sahibinin davası başladı. Kiracı 7 gün yasal sürede icra takibin itiraz etmedi. Bunun ardından ödemeyi verilen 30 günde yapmadı. Evden tahliyesi istendi ve böylece kiracı çıkarıldı.  


AİDAT BORCU EVDEN ÇIKARMA SEBEBİ OLABİLECEK 


Konuyla ilgili alınan bu emsal karar aidat borcu sebebi ile kiracıların evden tahliye edilebileceğini gösterdi. Buna ek olarak Avukat Hanife Kara, kiracının yalnızca 1 ay ödemediği kiranın dahi tahliye hakkını doğurabileceğini söyledi. Talepli icra başlatılması halinde verilen 30 sürede ödeme yapılmazsa ev sahibine hak doğduğunu belirtti. 

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