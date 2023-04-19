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Halit Ergenç’ten çok şık hareket!

Halit Ergenç, Londra’da katıldığı depremzedeler için düzenlenen Vakıf etkinliğinde Jumoke Fashola ile beraber sunuculuk üstlendi. İşte geceye dair detaylar haberimizde...

Halit Ergenç’ten çok şık hareket!

Suriye ve Türkiye’de meydana gelen büyük depremden milyonlarca insan etkilendi. Deprem Türkiye’de 7.6 ve 7.7 şiddetiyle kendisini Kahramanmaraş’ta gösterdi. Ancak depremin şiddeti nedeniyle 11 il yıkıcı biçimde etkilendi. Türkiye’nin seferber olduğu ve yürekleri yakan depreme tüm dünyadan yardım sağlandı.  


HALİT ERGENÇ SUNDU 


Son meydana gelen büyük deprem sebebiyle Sounds of Solidarity ve Communion’un Cumartesi günü yaptığı konserde Halit Ergenç ile Jumoke Fashola sunuculuk yaptı. Burada yapılan bağışlar ise War Child ve Turkey Mozaik Vakfı’na aktarıldı. 


GECEDE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM BULUNDU 


Depremzedeler için yapılan etkinlik gecesinde birçok ünlü isim bulundu. Royal Albert Hall’daki konserde BM İyi Niyet Elçisi olan Gugu Mbatha-Raw, Olivia Colman, ünlü komedyen Omid Djalili gibi birçok isim vardı.  


Gecede Solidarity Ensemble Anadolu ezgileriyle dinleyenleri büyüledi. Bunun yanı sıra Anna Calvi, Hozier, Marcus Mumford, Kennedy, James Bay ve Nilüfer Yanya gibi ünlü isimler canlı performans sergiledi.

 
NAZIM HİKMETİN “YAŞAMAYA DAİR” ŞİİRİNİ OKUDU 


Dünyanın en ünlü yıldızlarından birisi olan İngiliz asıllı oyuncu Olivia Colman sahnede şiir okudu. Okuduğu şiir ise Nazım Hikmet’in Yaşamaya Dair’inin İngilizce versiyonuydu. Gecede bulunanlar uzun bir süre aralıksız alkışladılar. 

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