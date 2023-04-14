Fragman geldi akıllar karıştı! Üç Kız Kardeş 46. Bölüm gümbür gümbür geliyor

NESRİN TÜRKAN’A BİR FOTOĞRAF GÖSTERİYOR



Üç Kız Kardeş 46. bölüm 2. fragmanda Somer ve Türkan’ın mutlulukla yeni doğacak bebeklerinin odasını hazırladığı görülüyor. Bir tarafta Özer’in kuyusunu kazan Rüçhan şirketin yönetimini ele alıyor. Somer, Nesrin ile tartıştığı zaman kızıyla torununu almakla tehdit ediyor. Nesrin, Türkan’a sonunda Korman Ailesi’nin yüzünü gösteriyor. Saldırıya uğradığı fotoğrafları gören Türkan şaşkına dönerken, Somer’in kendisini kandırıp kandırmadığını düşünüyor.



ÜÇ KIZ KARDEŞ 45. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?



Türkan, Rüçhan’ın tekrar eve gelmemesi için, Somer’e Sevilay’ın malikaneye taşındı diyor. Somer, buna çok sinirlenerek babasıyla konuşmaya gidiyor. Selçuk ve Rüçhan, Özer’i hırpalayan Somer’i tutmaya çalışırken karşılarında gecelikli şekilde Sevilay’ı gören anne ve oğul şaşkına dönüyor.



Türkan saldırıya uğradıktan sonra yalnız kalmak istemiyor, Somer’in yanında olmasını istiyor. Olaylar Üç Kız Kardeş son bölümde Somer ve Türkan bebeklerinin kız mı erkek mi olacağını öğrenerek çok mutlu oluyor.



Derya ve Mustafa ise nikah günlerini sonunda almanın mutluluğunu yaşıyor. Fatih, Serdar’ı Dönüş’ün gelmesini beklerken buluyor ve ona “Dönüş ve Feride’ye aynı anda umut verip utanmıyor musun kardeşleri birbirine düşürmeye?” diye çıkışıyor. Dönüş, bunu duyuyor ve “Hangi iki kardeş birbirine düşüyor” diye sorsa da ne Fatih’ten ne de Serdar’dan dönüş alamıyor.



Üç Kız Kardeş son bölümde Türkan’ı gaspeden elektrikçi mahallede yalanlarla birilerini topluyor. Bu sefer sopalar ve taşlarla Türkan’ın evine saldırıyorlar.