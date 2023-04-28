Felaket tellallığını o milletvekili yaptı! Türkiye batağa mı sürükleniyor?

Türkiye gündeminde bir süredir Türk Lirası basımına dair bazı söylemler devam ediyor. Bunlardan birisi 500 TL kağıt paranın basılacağı konusuydu. Şimdiyse bunlarla alakalı Merkez Bankası’nın 5 ve 10 TL’yi madeni para olarak bastığı iddiaları ortaya çıktı. Ardından gündeme gelen konu ise 1000 TL banknotların basılacağı oldu.



O MİLLETVEKİLİNİN SÖYLEMLERİ SARSICI OLDU



Türkiye’de yaşanan ve gittikçe vatandaşların alım gücünü düşürerek ülkeyi maddi anlamda yıpratan enflasyon sürecine dair her geçen gün yeni açıklamalar geliyor. Ortaya atılan bu iddialarla ilgili ise Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu gerçeklik payı olmadığı yönünde cevap vermişti. Enflasyonunun düşmemesi ve Türk Lirası’nın her geçen gün değer kaybetmesi ortaya daha büyük para birimlerinin çıkacağına dair iddiaları güçlendirdi.



5 VE 10 TL MADENİ PARA İLE 500, 1000 TL KAĞIT PARA BASIMI



Tüm bu konulara dair ortada gezen iddialar ile ilgili CHP Uşak Milletvekili olan ve aynı zamanda AB Karma Parlamento Başkan Vekilliği ile ABD Uyum Komisyonu Üyesi olan Uluslararası Lojistik Uzmanı Özkan Yalım bir açıklama yaptı. Sosyal Medya platformundan gerçekleştirdiği açıklamada CHP Uşak Milletvekili Yalım 1000 TL’lik kağıt para basımından bahsetti.



CHP Milletvekili Yalım açıklamalarında 5 TL ve 10 TL’nin artık kağıt olarak değil madeni para olarak kullanılacağını ve paranın değer kaybetmesi nedeniyle 200 TL banknotların yetersiz kaldığı için 500 TL ile 1000 TL kağıt paralarında Merkez Bankası tarafından basılacağını iddia etti. Tüm bunlarla ilgili durumları daha önce Hazine ve Maliye Bakanı da reddetmişti. CHP Milletvekili ise bunların gerçek olduğunu ve ispatının çıkan haberler ile ortaya konabileceğini vurguladı.



SEÇİM SEBEBİYLE YENİ PARA SÜRÜMÜ ERTELENDİ



CHP Milletvekili Yalım, yaptığı açıklamalarda ayrıca basılan paraların piyasaya sürümünün seçim sebebiyle ertelendiğini belirtti. Gece gündüz Merkez Bankası’nda para basımı çalışmalarının devam ettiğini, bu paraların basımına vakit ayrıldığı için 1 TL ve 50 Kuruş bozukların bulunamadığını belirtti.

Milletvekili Yalım, konuşmasında şunları söyledi:



“Beşli çeteler otoyol, köprü ödemesi sebebiyle Hazineyi boşalttı. Hazinenin başka ülkelerdeki altınları da yok edildi. Artık hesabını sandıklarda seçmen sormalı. Sandıkta oylarınızla hesap sorun. Yolsuzlukları ve hırsızları kanıtlamak yeni hükümetin size borcu olsun. Bunların hesabını birer birer soralım!”