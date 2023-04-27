Emeklilerin yüzü Mayıs’ta gülecek! Yüzde 30 ara zam geliyor

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasının ardından gözler ikinci zamma çevrildi. Artan enflasyona göre, maaşlarında yetersizlik hisseden milyonlarca emekli ikinci zammı beklemeye başladı. Beklenen haber geldi. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak. Emeklilere yüzde 30 zam geliyor! Peki emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte emekli maaşına gelecek olan zam ve son dakika detayları...

Emekli ve memur maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir yılda en fazla iki kez zam yapılan emekli maaşlarında yeni zam gündemde. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasının ardından gözler 1 Mayıs'a çevrildi. Artan enflasyona göre yeni bir ek zam yapılması bekleniyor. Milyonların beklediği güzel haber geldi. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılacak! Gelen zamla emekliler bayram edecek! Peki 1 Mayıs'tan sonra emekli maaşlarına zam mı gelecek? Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte konuyla ilgili merak edilen soruların cevapları...

Milyonlarca kişi memur ve emekli maaşlarına gelecek olan zam oranlarına odaklandı. EYT ile birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Gelen zamla birlikte rahat bir nefes alan emekliler ek zamma odaklandı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, maaşlara gelecek olan zam miktarı belirlenmeye başlandı. Maaş artışları enflasyon rakamları baz alınarak yapılıyor. Peki emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte, zamlarla ilgili son durum…

SON DAKİKA: EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 30 ZAM!

Ankara kulislerinden gelen son dakika bilgisi milyonlarca emekliyi heyecana boğdu. Ocak 2023'te yapılacak olan memur ve memur emeklileri için yapılacak zam oranları belli oldu. Memur-Sen'in Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen zam oranlarına göre, memurlara 2 ila 3 bin lira arasında seyyanen zam yapılacak.

Ayrıca, 1 Mayıs'tan itibaren memur ve memur emeklilerine yüzde 30 oranında ek artış olacağı da konuşulan diğer bir zam formülüdür.

MEMUR VE EMEKLİYE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Memur ve emekli maaşları enflasyona göre belirleniyor. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Ocak, Şubat ve Mart ayında toplam enflasyon 12,52 oldu. TÜİK Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15 ve son olarak Mart ayında 2,29 olarak açıkladı. Toplam enflasyon ve sözleşme farkı şimdide 4,52 oldu.

Memur ve emekli maaşlarına ara zam yapılmasına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Konunun seçim sonrasında gündeme gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

2022 yılının Aralık ayında emekli maaşlarına %30 oranında zam yapıldı ve en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmaları sonucunda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya yükseltildi. Konuyla ilgili kararname Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşları bu aydan (Nisan) itibaren zamlı olarak hesaplara yatacak.