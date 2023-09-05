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Ak Parti'nin İstanbul adayı ve dikkat çeken ayrıntı!

Bu haftaki yazısında siyaset kulislerinde son günlerin yanıtı en fazla aranan "AK Parti’nin İBB adayı kim olacak?" sorusunu kaleme alan Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, probleme dönüşmesi muhtemel bir konuya dikkat çekti.

Ak Parti'nin İstanbul adayı ve dikkat çeken ayrıntı!

Siyaset kulislerinde son günlerin yanıtı en fazla aranan sorusu şu: AK Parti’nin İBB adayı kim olacak? 

Yerel seçimlere 7 ay var. Ancak bunun son 3 ayı propaganda süreci. AK Parti 2019 yerel seçimlerinde Binali Yıldırım’ın adaylığını aralık ayının son günlerinde açıklamış. Yani seçimlere üç ay kala.


Seçim takvimi seyrine göre, bu durumda AK Parti’nin İstanbul adayını açıklaması için üç aydan fazla bir zaman var. Bu arada 2019 seçimlerinde Binali Yıldırım’ın İBB adayı olacağı tüm kamuoyu tarafından aylar öncesinden konuşuluyordu.

2024 seçimlerinden önce ise kulisler hiç olmadığı kadar hareketli. Çünkü bazı isimler İstanbul’da “boy göstermeye” başladılar. Bir nevi aday adaylığı çalışması yapıyorlar.


Çok sayıda isim gündeme geliyor. Dört kişi hem bazı kamuoyu araştırmalarında hem de kişisel çalışmaları neticesinde ön plana çıkmış görünüyor.

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Ersin Çelik ibb AK Parti
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