17, 21, 25! O burçlar bu tarihlerde parayı vuracak! Piyango biletlerini alın

Nisan ayında özellikle 3 burç için öncelikle para, sonrasında ise aşk ve kariyer gelişmelerinde her şey çok yolunda gidecek. Bu 3 burcun şansları o tarihlerde hepten dönecek. Bir kenara bu tarihleri not alıp değerlendiren o burçlar için büyük sürprizler yaşanacak. Peki, Nisan ayında para, aşk ve kariyer 3’lüsünde en şanslı burçlar hangileri? O burçları neler bekliyor? İşte yeni ayda şansı en yüksek o burçlar...



BOĞA ŞANSIYLA NİSAN AYINDA BAŞ DÖNDÜRÜYOR



Boğa genel anlamda ekonomik olarak şanslı bir burçtur. Ancak Nisan ayında şansını doğru yönlendirirse zenginliğe büyük bir adım atmış olacak. Boğa burcu için özellikle 17 Nisan tarihi çok önemli. 2 gün sonra parasal anlamda, aşk ve kariyer anlamında atacağınız bir adım olacak. Buna çok dikkat edin ve belki büyük ikramiyenin size çıkması için bir bilet alabilirsiniz.



ŞANS BAŞAK BURCUNDA KAPIDAN GEÇMEYİ BEKLİYOR



Şans Başak burçları için adeta kapı eşiğinden geçmeyi bekliyor. Nisan ayını genel anlamda olumsuzluktan uzak geçiren Başak burcu iki konuda çok şanslı. Birisi para, diğeri ise aşk olacak. Başak burcu için en şanslı günü 21 Nisan. Bu tarihte çok güzel gelişmeler Başak burcunu bekliyor. Kapıları açın, nefes alın ve kendinizi hayatın içine atın.



OĞLAK ŞANSI KAÇIRMAMAK İÇİN SAKİN OLMALI



Bu ay en şanslı olan burçlardan birisi olan Oğlak, şansı kaçırmamak için sakin kalmayı başarmalı. Özellikle duygusal yönlerini özel ve iş hayatında geri plana çekmeli. Eline geçecek bir fırsatı 25 Nisan tarihinde çok iyi kullanması gerekiyor. Sakin, mantıklı ve duygularını katmadan ilerlediği taktirde 25 Nisan tarihinden itibaren zenginlik kapısı Oğlak için açılacak.